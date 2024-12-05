Вымогают деньги: Раскрыты новые детали пропажи бывшей жены Гогена Солнцева
Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yekaterinatereshkovich
В последние месяцы внимание общественности приковано к загадочному исчезновению Екатерины Терешкович, бывшей супруги известного шоумена Гогена Солнцева. Пенсионерка отправилась в ОАЭ на курсы по раскрепощению вместе с подругами, но с тех пор от них нет никаких известий. Ситуация осложняется появлением подозрительных сообщений, якобы от лица Терешкович, с просьбой о финансовой помощи. Об этом сообщает Starhit.
Полина Давыдова, нынешняя жена Солнцева и падчерица Терешкович, получила странное сообщение, в котором утверждалось, что Екатерина разбила катамаран и нуждается в деньгах. Сумма, указанная в сообщении, составила 6 тысяч дихрам (около 172 тысяч рублей), которые просили перевести на криптокошелек. Однако Гоген Солнцев уверен, что это дело рук мошенников, так как в ОАЭ катамараны не распространены, а голос самой Екатерины никто не слышал.
Солнцев сообщил, что Терешкович исчезла почти два месяца назад, и попытки связаться с ней или её спутницами остаются безуспешными. По словам шоумена, она собрала деньги с подруг и отправилась на курсы, где предполагалось освоить танец живота. Родственники, включая Полину, продолжают надеяться, что с женщинами всё в порядке, но никаких подтверждений этому нет.
История отношений Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович также полна драматических поворотов. Пара рассталась в 2021 году, и вскоре шоумен женился на Полине, приёмной дочери Терешкович. В их семье недавно появился сын Иван, но отношения с бабушкой наладить не удалось. По словам Солнцева, Екатерина страдает от психических проблем и не желает видеть внука.
В свете последних событий Гоген Солнцев призывает быть осторожными и не поддаваться на провокации мошенников. Он подчёркивает, что не будет отправлять деньги, пока не получит достоверную информацию о местонахождении и состоянии бывшей жены. Ситуация остаётся тревожной, и семья надеется на скорейшее разрешение этой загадочной истории.
Ранее Life.ru писал, как жена Гогена Солнцева чуть не умерла при домашних родах. Их сын появился на свет дома, артист был против такой идеи, но супруга настояла.