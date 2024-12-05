Вымогают деньги: Раскрыты новые детали пропажи бывшей жены Гогена Солнцева

В последние месяцы внимание общественности приковано к загадочному исчезновению Екатерины Терешкович, бывшей супруги известного шоумена Гогена Солнцева. Пенсионерка отправилась в ОАЭ на курсы по раскрепощению вместе с подругами, но с тех пор от них нет никаких известий. Ситуация осложняется появлением подозрительных сообщений, якобы от лица Терешкович, с просьбой о финансовой помощи. Об этом сообщает Starhit.

Полина Давыдова, нынешняя жена Солнцева и падчерица Терешкович, получила странное сообщение, в котором утверждалось, что Екатерина разбила катамаран и нуждается в деньгах. Сумма, указанная в сообщении, составила 6 тысяч дихрам (около 172 тысяч рублей), которые просили перевести на криптокошелек. Однако Гоген Солнцев уверен, что это дело рук мошенников, так как в ОАЭ катамараны не распространены, а голос самой Екатерины никто не слышал.

Солнцев сообщил, что Терешкович исчезла почти два месяца назад, и попытки связаться с ней или её спутницами остаются безуспешными. По словам шоумена, она собрала деньги с подруг и отправилась на курсы, где предполагалось освоить танец живота. Родственники, включая Полину, продолжают надеяться, что с женщинами всё в порядке, но никаких подтверждений этому нет.

История отношений Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович также полна драматических поворотов. Пара рассталась в 2021 году, и вскоре шоумен женился на Полине, приёмной дочери Терешкович. В их семье недавно появился сын Иван, но отношения с бабушкой наладить не удалось. По словам Солнцева, Екатерина страдает от психических проблем и не желает видеть внука.

В свете последних событий Гоген Солнцев призывает быть осторожными и не поддаваться на провокации мошенников. Он подчёркивает, что не будет отправлять деньги, пока не получит достоверную информацию о местонахождении и состоянии бывшей жены. Ситуация остаётся тревожной, и семья надеется на скорейшее разрешение этой загадочной истории.