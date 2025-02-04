«Меня серьёзно предали»: Гоген Солнцев шокирован результатами теста на отцовство

Известный шоумен Гоген Солнцев прошёл ДНК-тест на отцовство и узнал, что его сын Иван родился не от него. Об этом стало известно в эфире программы «ДНК» на НТВ.

Солнцев обратился в студию с просьбой провести тест, взяв с собой супругу Полину, которая уверяла, что всегда была ему верна. Однако подруга Гогена Лидия с самого начала предупреждала о возможных проблемах.

«Я думала, что в студии не менее 10 человек будет. Полина же гарем из мужчин устроила. Как говорится, кто последний, тот и папа. А дурака сделала из Солнцева», — заявила Лидия в эфире.

Гоген, несмотря на сомнения, всегда считал сына своим. Перед вскрытием конверта с результатами он обратился к супруге и сказал, что если это не так, «я вас не брошу и буду поддерживать. Сделаю, чтобы он питался хорошо, учился».

Однако результаты теста оказались шокирующими. Профессор Сергей Киселёв, доктор биологических наук, сообщил, что вероятность отцовства Гогена равна нулю. Также выяснилось, что помощник Владислав, с которым Полина якобы флиртовала, тоже не является отцом ребёнка.

Помощник Владислав. Фото © VK / ДНК на НТВ

«Я всю ночь не спал, потому что боялся услышать это. Ничего не чувствую, просто пустота. Не знаю, что сказать. У меня мурашки, чувствую, что меня серьёзно предали», — поделился Гоген за кулисами.

Несмотря на шок, Солнцев заявил, что продолжит поддерживать ребёнка и будет навещать его.