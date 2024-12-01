Где наши корни? Россияне стали в два раза чаще раскладывать себя на ДНК

Россияне стали в два раза чаще раскладывать себя на ДНК. По данным SHOT, в 2024 году подскочил спрос на врачей-генетиков и ДНК-тесты

Что там досталось нам от наших предков, теперь интересует людей больше, чем правильное питание. По статистике, которая есть в распоряжении SHOT, к генетикам в 2024-м россияне обращались чаще, чем к урологам, нутрициологам и спортивным врачам.

Запросы, говорят медики, например, такие: узнать, устойчив ли организм к вирусам, какие болячки могут появиться в старости, почему одни едят пиццушку и не толстеют, а другие набирают от пары лишних конфет. А ещё к генетикам стали чаще обращаться будущие папы и мамы: на примере трёх поколений врач рассчитывает вероятность возникновения каких-либо болячек. Говорят, можно даже понять, каким видом спорта лучше заниматься будущему ребёнку.

По данным сайта «ПроДокторов», в прошлом году приём у генетика стоил около 4–5к, а в этом году уже 6–8к. Среди обращающихся есть категория людей, говорят специалисты, кому просто хочется узнать своё происхождение, есть ли в нём, например, 1% итальянского, и восстановить пробелы в истории семьи — найти родственников в базе данных с результатами тестов на ДНК.