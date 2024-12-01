Где наши корни? Россияне стали в два раза чаще раскладывать себя на ДНК
SHOT: В 2024 году в России подскочил спрос на врачей-генетиков и ДНК-тесты
В 2024 году в России подскочил спрос на врачей-генетиков и ДНК-тесты. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Россияне стали в два раза чаще раскладывать себя на ДНК. По данным SHOT, в 2024 году подскочил спрос на врачей-генетиков и ДНК-тесты
Что там досталось нам от наших предков, теперь интересует людей больше, чем правильное питание. По статистике, которая есть в распоряжении SHOT, к генетикам в 2024-м россияне обращались чаще, чем к урологам, нутрициологам и спортивным врачам.
Запросы, говорят медики, например, такие: узнать, устойчив ли организм к вирусам, какие болячки могут появиться в старости, почему одни едят пиццушку и не толстеют, а другие набирают от пары лишних конфет. А ещё к генетикам стали чаще обращаться будущие папы и мамы: на примере трёх поколений врач рассчитывает вероятность возникновения каких-либо болячек. Говорят, можно даже понять, каким видом спорта лучше заниматься будущему ребёнку.
По данным сайта «ПроДокторов», в прошлом году приём у генетика стоил около 4–5к, а в этом году уже 6–8к. Среди обращающихся есть категория людей, говорят специалисты, кому просто хочется узнать своё происхождение, есть ли в нём, например, 1% итальянского, и восстановить пробелы в истории семьи — найти родственников в базе данных с результатами тестов на ДНК.
Пока одни раскладывают себя на ДНК, другие россиянки бросились сдувать «утиные губы». Одной из причин этого является дорогое обслуживание — за год стоимость импортных препаратов выросла на 40%. Увеличение цен затронуло как европейских филлеров, которые принято считать более качественными, так и китайских и корейских.