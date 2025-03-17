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17 марта, 13:30

Тест: Туфли Дюймовочки и трость крота — слабо вспомнить цвета из мультика СССР на 7/7?

Советские мультфильмы явно уступают по спецэффектам современным историям, но значительно выигрывают по смыслу. Мы не можем допустить, чтобы «Дюймовочка» исчезла навсегда!

«Союзмультфильм» — это настоящая сокровищница доброты, мудрости и ярких красок. Мультик «Дюймовочка», созданный по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена, — один из таких шедевров. История крошечной девочки, которая, несмотря на свои размеры, демонстрирует огромную силу духа, смелость и умение находить красоту даже в самых сложных обстоятельствах, трогает сердце каждого. Но время идёт, и некоторые детали любимых сцен постепенно стираются из памяти. Сегодня предлагаем вам освежить воспоминания и погрузиться в мир ярких красок и трогательных моментов, которые делают этот мультфильм таким незабываемым!

Принц из «Дюймовочки» не вызывает восторженных эмоций? Тогда наверняка у вас в детстве был другой типаж! Эти 8 красавчиков из мультиков СССР хотели оживить все девочки — угадаете, о ком речь? Если бы Дюймовочка была аллергиком, то мультфильма просто-напросто бы не было! А вы сможете узнать, как цветут эти 7 деревьев? Ведь врага нужно знать в лицо!

Тест: Советский любитель прогулок без проблем отгадает 6 фильмов по кадру с велосипедом
Тест: Советский любитель прогулок без проблем отгадает 6 фильмов по кадру с велосипедом
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Коллаж © Life.ru. Кадр из фильма «Дюймовочка», режиссёр Леонид Амальрик и др. / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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