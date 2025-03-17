Третья неделя Великого поста 2025: Что нельзя есть, какие праздники будут и что запрещено с 17 по 23 марта

Великий пост в 2025 году проходит с 3 марта по 19 апреля. Позади две седмицы: с 17 по 23 марта проходит третья неделя поста. Каждый православный христианин должен на время Великого поста отказаться от запретного на столе, в делах и в мыслях: так делал сам Иисус Христос, когда в течение 40 дней отшельничал в пустыне. В материале расскажем про главные традиции третьей недели Великого поста 2025, какие службы в храме посетить и какое меню себе составить.

В чём суть третьей недели Великого поста

Третья неделя Великого поста посвящена поклонению Животворящему кресту. Фото © Life.ru

Третью неделю Великого поста называют Крестопоклонной. Как ясно из названия, её смысл в поклонении Кресту, на котором был распят Иисус Христос. Крестопоклонную неделю утвердили ещё в древности, во времена Отцов Церкви, поскольку в середине поста христианам требовался некий обычай, который смог бы вселить в них духовные силы для продолжения поста. Этим обычаем стало поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню. В третью неделю Великого поста в храмах воздвигается специальный крест, который священники украшают цветами, — это символ самого Христа, который умер путём распятия, утвердив жизнь на Земле. А воскресная служба должна начинаться с тропаря Воздвижению Креста.

Третья неделя Великого поста 2025: что можно делать

На третью неделю Великого поста 2025 можно читать Библию, молиться и ходить в храм. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Третья седмица Великого поста как раз по причине своего высокодуховного смысла посвящена поклонению Животворящему кресту. Особое поклонение нужно совершать за неделю четыре раза: в понедельник, в среду, в пятницу и в воскресенье. В эти дни в церквях проходит особая служба: она обязательно включает в себя троекратное поклонение особенному украшенному цветами кресту со словами «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». После поклонения вместо креста выставляют «святцы» — икону Христа в терновом венце. Поклонение кресту нужно совершать обязательно. Но есть и другие вещи, которые на третью седмицу можно делать.

Советоваться по поводу пощения со своим духовником и лечащим врачом.

Наложить на себя те или иные ограничения, например, отказаться от просмотра любимого сериала в честь страданий Христа.

Читать Библию и молиться.

Строить добрые отношения с родными, уделять время домочадцам.

Великий пост 2025, третья неделя: что делать запрещено

В третью седмицу Великого поста нельзя развлекаться и драться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Крестопоклонная неделя, как и любая другая неделя Великого поста, подчинена ряду церковных правил. Нужно быть очень внимательными, чтобы не нарушить их. Конечно, некоторые вещи для православных верующих являются в течение третьей недели поста запретными. Рассказываем, какие.

Нельзя употреблять в пищу мясо и молочку.

Не стоит обижаться на других.

Нельзя ругаться матом, конфликтовать и ссориться.

Нельзя желать и делать другому зла.

Нельзя устраивать шумные застолья у себя дома.

Нельзя ходить на вечеринки, в кино, в парки развлечений.

Третья Великого поста с 17 по 23 марта: как выстраивать рацион

Третья неделя Великого поста проходит с 17 по 23 марта. В неё нельзя есть все продукты животного происхождения. Фото © Shutterstock / FOTODOM/ 1000 Words

Рацион на третью неделю Великого поста мягче, чем в его начале, он может быть примерно таким же, как и на вторую неделю. В меню должно отсутствовать всё скоромное. Скоромным в Великий пост являются мясо, рыба, молочные продукты, яйца, белый хлеб, сдобная выпечка и алкоголь. Эту неделю лучше провести в трезвости, «окрыляя» себя посещением храмов и божьим благословением. Допускается возжигать у себя дома ладан во время утренних и вечерних молитв. Кроме того, православные типиконы регламентируют и количество приёмов пищи в день на Великий пост: в третью седмицу монахи едят 1 или 2 раза в день, миряне — 3 или 4 раза. Что, как и в какой день недели есть, расскажем в следующей главе.

Календарь питания по дням на третью неделю Великого поста 2025

Веганский сыр, свежие овощи, арахисовая паста, чёрный хлеб — даже на сухоядные дни третьей недели Великого поста нам теперь есть чем питаться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / My Ocean Production

На третью неделю Великого поста действуют кулинарные правила, похожие на распорядок второй недели. В понедельник, среду и пятницу практикуем «сухоядение» — пищу, которая не проходила термическую обработку. Вторник и четверг — дни, когда можно поесть готовую, варёную или тушёную, пищу, но в ней не должно быть масла. На выходных в принципе можно есть термически обработанную пищу с маслом. Меню на третью неделю Великого поста будет выглядеть как-то так.

Понедельник 17 марта. На завтрак можно сделать себе бутерброды из чёрного хлеба с «веганским» сыром — это вкусная и полезная пища, не проходившая термообработку. На обед можно съесть квашеную капусту, свежие овощи, фрукты и орехи, например, миндаль. На ужин можно нарезать лёгкий салат с зеленью.

На завтрак можно сделать себе бутерброды из чёрного хлеба с «веганским» сыром — это вкусная и полезная пища, не проходившая термообработку. На обед можно съесть квашеную капусту, свежие овощи, фрукты и орехи, например, миндаль. На ужин можно нарезать лёгкий салат с зеленью. Вторник 18 марта. Традиционно готовим на день кутью с сухофруктами, изюмом или орехами, варёный рис маринованной спаржей и крем-суп с растительным молоком.

Традиционно готовим на день кутью с сухофруктами, изюмом или орехами, варёный рис маринованной спаржей и крем-суп с растительным молоком. Среда 19 марта. В качестве завтрака мы можем повторить рецепт понедельника или поесть фруктов. Обед — маринованная морская капуста, свежие овощи, арахис. Поужинать можно мюслями, разведёнными в холодной воде.

В качестве завтрака мы можем повторить рецепт понедельника или поесть фруктов. Обед — маринованная морская капуста, свежие овощи, арахис. Поужинать можно мюслями, разведёнными в холодной воде. Четверг 20 марта. На завтрак подойдёт гречневая крупа с овсяным молоком, на обед — тушёные овощи с рисом, на ужин — бутерброды с авокадо.

На завтрак подойдёт гречневая крупа с овсяным молоком, на обед — тушёные овощи с рисом, на ужин — бутерброды с авокадо. Пятница 21 марта. На завтрак можно сделать бутерброды или хлебцы с пастой гуакамоле: для её приготовления вам понадобится только авокадо, специи и лимонный сок. Авокадо — неплохой способ «считтерить» и обеспечить себя растительными жирами в «безъелейные» дни. Обед может состоять как раз из него, а также включать в себя морковь по-корейски, хлеб и салат из овощей с грецкими орехами. На ужин можно позволить себе бутерброды с арахисовой пастой.

На завтрак можно сделать бутерброды или хлебцы с пастой гуакамоле: для её приготовления вам понадобится только авокадо, специи и лимонный сок. Авокадо — неплохой способ «считтерить» и обеспечить себя растительными жирами в «безъелейные» дни. Обед может состоять как раз из него, а также включать в себя морковь по-корейски, хлеб и салат из овощей с грецкими орехами. На ужин можно позволить себе бутерброды с арахисовой пастой. Суббота 22 марта. Можно приготовить картофельную запеканку с грибами, капустные котлеты со стеклянной лапшой, тефтели из грибов и риса.

Можно приготовить картофельную запеканку с грибами, капустные котлеты со стеклянной лапшой, тефтели из грибов и риса. Воскресенье 23 марта. Время экспериментов! Если вам всегда было интересно, каковы по вкусу постные блины на газировке, самое время попробовать. Потом для воскресного рациона подойдут рулетики из лаваша с картошкой и баклажановой икрой и вегетарианский оливье.

Великий пост 2025: кому не стоит поститься

Если вы военный, полицейский, пауэрлифтер или строитель, вам можно не поститься. Фото © Shutterstock / FOTODOM/ Dmitriy Kandinskiy

Классики православной литературы, например, Иоанн Златоуст или Василий Великий, предостерегали от пощения тех людей, чьему здоровью суровая аскеза может навредить. Наши соотечественники, например, Сергий Радонежский и Серафим Саровский, тоже выделяли особые группы людей, освобождённые от поста. Сейчас расскажем о них.

Дети и подростки. От голодания растущий организм может развиться неправильно.

Беременные и кормящие женщины. Голодание в период беременности и грудного вскармливания негативно сказывается на здоровье мамы и малыша.

Люди с хроническими болезнями ЖКТ. От голода болезнь может прогрессировать.

Люди с аутоиммунными заболеваниями: ревматоидный артрит, красная волчанка и другие. Голодание моет ослабить иммунитет.

Люди с заболеваниями сосудов и сердца: организм может отреагировать на голодание непредсказуемо. То же относится к людям с диабетом и анемией.

Военные и те, кто зарабатывает тяжёлым трудом, например, на стройке. У них есть официальная «бронь» от поста: сможете держать аскезу, когда вернётесь на «гражданку» или смените работу.

Важные православные праздники третьей недели Великого поста

На третьей неделе Великого поста мы отмечаем Родительскую субботу, день памяти Даниила Московского и обретение мощей Луки Войно-Ясенецкого. Фото © Life.ru

На третью неделю Великого поста запланирована Родительская суббота. Это памятная дата, во время которой православные христиане поминают своих родных, безвременно почивших. В субботу 22 марта священники будут совершать специальную заупокойную службу, и вы можете принести угощения для покойных родных. Обратите внимание: все эти угощения должны быть постными.

При этом православные праздники начинаются в третью неделю Великого поста 2025 уже с понедельника. День памяти Благоверного князя Даниила Московского отмечают прямо 17 марта. Обретение мощей Святителя Луки Войно-Ясенецкого встречают во вторник, 18 марта. Родительская суббота совпадает с праздников Сорока святых Севастийских мучеников.