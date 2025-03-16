«Любимица наша!»: Судьи плакали, провожая из проекта свою хорошую знакомую, — кто снял маску в 6 серии шоу «Маска-6» На этот раз звёздное жюри смогло проявить дедукцию, поэтому не сильно удивилось, когда раскрыло звезду под этой маской. Или всё же их предположения были неверными? С кого сняли маску в 6-й серии шоу «Маска», 16 марта 2025 года? Смотрим! 16 марта, 16:00 Шоу «Маска-6»: кто снял маску 16 марта и угадали ли судьи звезду в 6-й серии? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / «Маска», «Маска», © Ntv.ru

Шестой сезон шоу «Маска» продолжает интриговать зрителей! Знаменитости в ярких костюмах демонстрируют невероятные вокальные и артистические способности, мастерски скрывая свою личность. Они используют всевозможные уловки — меняют голос, прибегают к шуткам и обманчивым подсказкам, чтобы сбить судей с толку. Победа достанется той маске, которая сумеет сохранить инкогнито до самого финала.

В прошлые пять серий шоу мы с вами узнали, кто скрывался за масками Коровки, Капибары, Овечки и Цыплёнка. В начале 6 серии «Маски-6», 16 марта, в самом таинственном шоу страны осталось 10 участников. Но уже сегодня вечером звёздное жюри снимет маску с одного из участников. Кто это будет: Огурчик, Страус, Сокол, Бык, Далматин, Боксёр, Богомол, Окунь, Утка или Вождь?

Как выступали маски 16 марта, в 6 серии шоу «Маска-6»

Как выступали маски в 6-й серии шоу «Маска-6», кто оказался номинантом на вылет 16 марта? Фото © Ntv.ru

Зрителям предстоит напряжённо следить за выступлениями, анализировать подсказки и соревноваться в остроте ума с Филиппом Киркоровым, пытаясь разгадать тайну каждой маски. Напомним, что «Маска» — это российская версия популярного южнокорейского шоу King of the Mask Singer. А что же интересного произошло в шестой серии, вышедшей 16 марта, и как выступали маски? Узнаем прямо сейчас!

Богомол — Everybody (Backstreet’s back).

Бык — «Хоп хей ла-ла-лей».

Утка — «Больно».

Огурчик — «Дарите женщинам цветы».

Далматин — «Пообещайте мне любовь».

Боксёр — Change the world.

Сокол — Per te.

Окунь — «Атлантида».

Страус — «Мне так повезло».

Вождь — «Была любовь».

Шоу «Маска»: какую маску спасли зрительским голосованием в 6-й серии, 16 марта

В шоу «Маска» каждую неделю одна из трёх масок своей группы оказывается в опасности быть раскрытой из-за наименьшего количества зрительских голосов. Затем судьи выбирают, кому из номинантов остаться, а кому раскрыть свою личность. Однако зрители тоже имеют решающий голос — они спасают одну из масок-номинанток повторным голосованием, оставляя звёздному жюри выбор между двумя оставшимися участниками. Итак, кого же зрители решили спасти своим голосом 16 марта?

Какую маску спасли на зрительском голосовании в 6-й серии «Маски-6» от 16.03.2025? Фото © Ntv.ru

В номинацию на снятие маски в 6 серии шоу «Маска» попали Богомол (второй раз), Боксёр и Окунь. По итогам зрительского голосования стало ясно, что люди спасли Боксёра — за маску проголосовало 46,5% зрителей. Получается, в номинацию на вылет попадают Богомол (во второй раз) и Окунь: кого спасут судьи, а с кого снимут маску 16 марта?

Шоу «Маска-6»: кто снял маску 16 марта, кого спасло жюри в 6-й серии

Шоу «Маска 6»: кто снял маску 16 марта, а кого судьи решили оставить в проекте? Фото © Ntv.ru

Судьям было непросто сделать выбор между Богомолом и Окунем. Поскольку загадочного Богомола звёздная коллегия уже спасала в предыдущей серии, стало очевидно, что судьба маски и её участия в шоу «Маска 6» предопределено. В итоге 16 марта, в 6 серии шоу «Маска», звёздное жюри отдало предпочтение Окуню, отправив «самую красивую маску» на выбывание из проекта. Но перед тем, как Богомол снял маску, как обычно, члены жюри поделились своими предположениями о личности, которая там могла скрываться.

Хором прокричав имя звезды, судьи затаили дыхание, пока маска поворачивалась к ним спиной, чтобы снять с себя голову от костюма. Правы ли были знаменитости, когда все вместе назвали имя Ольги Серябкиной? Она ли скрывалась под маской Богомола всё это время в шоу «Маска-6»?

Богомол снял маску в 6 серии шоу «Маска-6» от 16 марта. Какая звезда там была? Фото © Ntv.ru

Да, совершенно верно! За маской Богомола в шоу «Маска 6» всё это время была Ольга Серябкина — российская певица, автор песен, поэтесса, актриса и телеведущая. Являлась единственной бессменной солисткой группы SEREBRO с 2006-го по 2019 год. Киркоров восторженно воскликнул: «Любимица наша!» А Регина чуть ли не расплакалась, увидев лицо подруги. «Честно, не ожидала, что мне так понравится в маске», — на прощание сказала сама Ольга.

Теперь в шоу осталось девять участников! Новую серию шоу «Маска 6» покажут, как обычно, в воскресенье на канале НТВ, это будет 23 марта. Делитесь в комментариях, кто стал вашей любимой маской в новом сезоне и с кого, как вы думаете, снимут маску в следующий раз.

Авторы Карина Морозова