Бесценные и таинственные драгоценности Романовых: Что с ними стало после революции?

В феврале 1917 года свергли Николая Второго. Большевистская революция произошла в октябре 1917 года. На этом нить семьи Романовых в России оборвалась, и на протяжении нескольких десятилетий русский народ был вынужден «жить дальше в мире, который он сам и создал». Конечно, это всего лишь шутка, ведь СССР был очень развитым на ту пору государством, одной из мировых сверхдержав, и половина земного шара находилась под его влиянием. Может быть, где-нибудь в забытом бункере ЦК Коммунистической партии всё ещё можно найти фамильные драгоценности Романовых? Рассказываем, что именно нужно искать.

Сапфировая тиара великой княгини Марии Павловны

Сапфировую тиару Марии Павловны чудом спасли из революционного Петрограда, но потом продали. Фото © Wikimedia

Сапфировая тиара принадлежала великой княгине Марии, но её история уходит корнями в правление Николая I. Либо само украшение, либо сапфиры были подарены в 1835 году императором своей жене Александре Фёдоровне. По наследству они достались Владимиру Александровичу, третьему сыну освободителя крестьян Александра II. А носила их княжна Мария Павловна, дочь шестого сына Александра II, Павла Александровича. После революции Мария оказалась в Европе без денег, поэтому попросила сотрудника британского посольства Альберта Стопфорда привезти ей кокошник, украшенный сапфирами и бриллиантами, а также другие украшения, которые были спрятаны в тайнике во дворце. Сапфировую тиару пришлось продать, последний раз её видели на аукционе в 1950 году в США.

Большая бриллиантовая диадема императрицы Александры Фёдоровны

Бриллиантовая диадема Александры Фёдоровны, вероятно, была продана «в лом». Фото © Wikipedia / Бодаревский Николай Корнилиевич

Это украшение тоже было создано для Александры Фёдоровны, жены Николая I. В итоге оно досталось следующей Александре Фёдоровне — жене Николая II. Это был величественный кокошник, инкрустированный 113 жемчужинами и десятками бриллиантов. Императрица появилась в нём на открытии Первой Государственной думы в 1906 году. Александра Фёдоровна, к сожалению, приняла мученическую смерть вместе с мужем и детьми в 1918 году. Драгоценности Романовых были изъяты большевиками и помещены в Гохран. Оттуда многие из них пропали: молодому государству требовалось много денег, часто украшения ломали перед продажей, чтобы выручить больше денег за камни.

Сапфировая диадема Марии Фёдоровны

Сапфировая диадема Марии Фёдоровны включала в себя камень весом 70 карат и точно была уничтожена. Фото © Wikipedia

Эту диадему тоже сделали для Софии Доротеи фон Вюртемберг, то есть Марии Фёдоровны первой, жены Павла I. Тиара, созданная ювелирами XVIII века в лучших традициях классицизма, была инкрустирована бриллиантами и пятью крупными сапфирами. Один из них достигал внушительных 70 карат по весу. Мария Фёдоровна, мама Николая II, носила её по праву наследия, но после революции вынуждена была бежать в Данию, а забрать украшение не смогла. Драгоценность восстановить уже невозможно: власти молодых Советов продали её в лом.

Бриллиантовая диадема «Колосья»

Бриллиантовая диадема «Колосья» Марии Фёдоровны была продана на аукционе. Её копия хранится в Алмазном фонде. Фото © kulturologia

Диадему создали для Марии Фёдоровны, матери Николая II, французские ювелиры братья Дюваль. Это невероятно тонкая работа: братья сплели из драгоценных металлов колосья ржи и стебли льна, а также инкрустировали украшение бриллиантами. После революции диадема тоже попала в Гохран. В 1927 году руководство Советов продало тиару на аукционе «Кристи» — и та пропала. В 1980 году по оригинальным чертежам была создана копия — диадема «Русское поле». На неё можно посмотреть в Алмазном фонде Московского Кремля.

Изумрудная тиара Александры Фёдоровны

Тиара Александры Фёдоровны включала в себя колумбийские изумруды. Она утеряна. Фото © Wikipedia

В самом конце XIX века в Колумбии добыли изумруд весом в 23 карата. В 1900 году Николай II преподнёс в дар жене, императрице Александре Фёдоровне, тиару от фирмы «Болин», в которой красовался этот самый изумруд в огранке типа «сахарная голова». После смерти Александры Фёдоровны тиара была отправлена в Гохран, а с 1920-х годов о ней ничего не слышно. Украшение могли продать на лом, сбыть на аукционе или же потерять в хранилище.

Сапфировая диадема Александры Фёдоровны

Сапфировая диадема Александры Фёдоровны от фирмы «Кехли» тоже была продана на аукционе. Фото © Wikipedia

Императрица заказала это украшение в ювелирной фирме «Кехли» в 1900 году. Это был целый комплект, который включал в себя тиару, колье, браслет и брошь. Все драгоценности были инкрустированы африканскими бриллиантами, а сапфиры для них добывали в Таиланде и Мьянме (тогда Бирме). На данный момент местонахождение ювелирного комплекта неизвестно: он был продан на аукционе «Кристи» в 1920-е.

Сапфировые брошь и серьги Марии Павловны

Сапфировые украшения Марии Павловны из комплекта проданы на аукционе в 2021 году. Фото © Gettyimages / Robert Hradil

Сапфировая тиара — не единственное украшение великой княгини Марии Павловны. Эта драгоценность тоже была частью комплекта украшений. Изделия от фирмы «Болин» инкрустированы очень серьёзными камнями: сапфир из Шри-Ланки в центре броши насчитывает более 26 карат, а камни в серьгах имеют разный вес — 6 и 9 карат. Это заметно только при пристальном рассмотрении, так как ювелиры «Болина» безупречно огранили сапфиры. Брошь и серьги тоже вывез британский дипломат Стопфорд, а в 2021 году драгоценности продали на аукционе Sotheby's.