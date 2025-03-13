6 привычек, которые выдают в вас человека из бедной семьи. Как от них избавиться?

Детство влияет на отношение к деньгам намного сильнее, чем мы думаем. Психологи утверждают, что финансовые привычки закладываются до семи лет и потом сопровождают нас всю жизнь. Если в семье были проблемы с деньгами, то ребёнок усваивает определённые модели поведения — экономить на всём, бояться трат, испытывать постоянную тревогу. Эти привычки помогают выживать в трудное время, но позже могут мешать нормальной жизни и даже приводить к серьёзным психологическим проблемам. Мы составили список из шести наиболее распространённых привычек, которые выдают человека из небогатой семьи, и предлагаем способы их трансформации.

Паника у кассы: необъяснимый страх оплаты

Финансовые травмы детства: почему мы боимся тратить деньги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Знакомо ощущение, когда замираешь у кассы, с трудом набирая ПИН-код, и боишься, что карта не сработает? Этот страх часто не имеет ничего общего с реальным состоянием счёта. Даже имея достаточно средств, люди из небогатых семей испытывают настоящий приступ паники в момент оплаты. Психологи называют это финансовой травмой: когда-то отказ в оплате мог означать катастрофу — и тело запомнило этот стресс. Чтобы преодолеть эту привычку, начните вести финансовый дневник, где будете записывать свои расходы и остаток на счёте. Перед походом в магазин проверяйте баланс. Постепенно мозг научится доверять цифрам, а не эмоциям.

Культ еды: никогда не выбрасывать ни крошки

Тревожность, связанная с пищей, проявляется по-разному: невозможность оставить что-то недоеденным, мучительное чувство вины при порче продуктов, маниакальное стремление использовать любые средства до последней капли. За этими привычками скрывается глубинный страх нехватки, сформированный в годы, когда еда была настоящей ценностью в семье. Эта фиксация приводит к нездоровым отношениям с едой — от переедания до экономии на качественных продуктах. Психологи рекомендуют постепенно перестраивать мышление: начните с планирования меню на неделю, чтобы точно знать необходимое количество продуктов. Учитесь отличать бережливость от самоистязания и помните, что ваше физическое и психическое здоровье важнее, чем стоимость недоеденного йогурта.

Неспособность тратить на себя: вечная экономия

Психология бедности: привычки, от которых стоит избавиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lunopark

Покупка новой одежды вместо заштопанной старой, поход в кафе, билет на концерт — всё это может вызывать настоящие муки совести у людей из небогатых семей. «А нужно ли это на самом деле?», «Может, это слишком дорого?», «Как-то без этого обходился раньше» — такие мысли постоянно крутятся в голове. При этом часто нет объективных причин для экономии, просто сработал старый рефлекс. Чтобы избавиться от постоянного чувства вины за траты на себя, выделите фиксированную сумму на удовольствия и регулярно тратьте её полностью. Сначала будет некомфортно, но со временем вы поймёте, что мир не рухнет от чашки кофе в хорошем месте.

Синдром мастера на все руки: делать всё самостоятельно

Заменить кран, подстричься дома, самому сшить шторы — люди из небогатых семей часто гордятся своей способностью обходиться без услуг специалистов. С одной стороны, это полезный навык, с другой — он может превратиться в ловушку, когда человек тратит огромное количество времени на задачи, которые профессионал сделал бы быстрее и качественнее. Чтобы изменить эту привычку, попробуйте оценивать стоимость своего времени. Если вы потратите пять часов на ремонт, который мастер сделает за час, возможно, выгоднее заплатить за услугу и потратить освободившееся время на более приятные или прибыльные занятия.

Страх перед медициной: экономия на здоровье

Паника на приёме у врача и культ еды: признаки финансовых травм из детства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Откладывание визита к врачу, отказ от профилактических осмотров, использование домашних средств вместо нормального лечения — классические признаки человека, привыкшего экономить на всём. Люди из небогатых семей часто воспринимают проблемы со здоровьем как роскошь, которую они не могут себе позволить. Особенно это касается стоматологии, где многих пугают высокие цены. Для преодоления этой привычки важно осознать, что здоровье — это инвестиция, а не трата. Составьте календарь профилактических осмотров и придерживайтесь его. Узнайте о программах бесплатной медицинской помощи и скидках. Помните: вовремя вылеченный зуб обойдётся дешевле, чем его последующее протезирование.

Недоверие к банкам: деньги под матрасом

Недоверие к финансовым институтам, страх потерять сбережения, хранение наличных дома — эти привычки характерны для людей, которые помнят финансовые кризисы или выросли в семьях, где не доверяли банкам. Они предпочитают иметь деньги на чёрный день в буквальном смысле под рукой, теряя возможность заставить их работать через вклады или инвестиции. Чтобы побороть этот страх, начните с малого — откройте небольшой вклад с возможностью пополнения и снятия средств. Постепенно увеличивайте сумму. Изучайте информацию о финансовой грамотности. Помните: правильное управление деньгами может превратить их из источника тревоги в инструмент для достижения ваших целей.

Как перестать быть заложником прошлого: практические шаги

Как детская бедность влияет на финансовое поведение во взрослом возрасте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Осознание своих финансовых травм — первый шаг к избавлению от них. Важно понимать, что привычки, приобретённые в детстве, выполняли защитную функцию, но сейчас они могут ограничивать вашу жизнь. Попробуйте вести дневник расходов, чтобы увидеть реальную картину своих финансов. Установите конкретные денежные цели — накопление определённой суммы, покупка важной вещи. Постепенно учитесь тратить деньги на себя без чувства вины. Возможно, стоит обратиться к финансовому консультанту или психологу, специализирующемуся на финансовых блоках.