Тест: Аллергик без ошибок вспомнит, как цветут эти 7 деревьев, а вы? Узнайте врага в лицо!
Пока одни любуются красотой распускающихся соцветий, другие мучатся от чихания и надвигающейся аллергии! Но долгожданный приход весны не может не радовать!
Уже чувствуете, как воздух наполняется теплом, а земля — ароматами пробуждающейся жизни. Растения, ещё недавно стоящие в зимней тишине, начинают образовывать почки, а затем — взрываться буйством красок! Белые, розовые, лиловые, жёлтые цветки поднимают настроение и детям, и взрослым. Однако порой мы проходим мимо, восхищаясь красотой, и даже не задумываемся, какому дереву принадлежит это чудо. А ведь у каждого из них свои особенные цветы. Попробуйте остановиться на мгновение и попробовать разгадать эту сложную загадку!
Сложно сдержаться и не собрать несколько цветочков в красивый небольшой букетик, чтобы любоваться им не выходя из дома! Вот и героини советских фильмов с трепетом ухаживали за комнатными растениями и цветами, которые дарили им ухажёры. Сможете пройти тест и угадать, из каких картин эти кадры? А 14 марта открывается коридор затмений. Кому из знаков зодиака стоит пристегнуть ремни, рассказали в новом материале!
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Кадр из фильма «Кин-дза-дза!», режиссёр Георгий Данелия, сценаристы Георгий Данелия, Реваз Габриадзе / Kinopoisk