Тест: Аллергик без ошибок вспомнит, как цветут эти 7 деревьев, а вы? Узнайте врага в лицо!

Уже чувствуете, как воздух наполняется теплом, а земля — ароматами пробуждающейся жизни. Растения, ещё недавно стоящие в зимней тишине, начинают образовывать почки, а затем — взрываться буйством красок! Белые, розовые, лиловые, жёлтые цветки поднимают настроение и детям, и взрослым. Однако порой мы проходим мимо, восхищаясь красотой, и даже не задумываемся, какому дереву принадлежит это чудо. А ведь у каждого из них свои особенные цветы. Попробуйте остановиться на мгновение и попробовать разгадать эту сложную загадку!