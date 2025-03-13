Дворяне под прикрытием: 11 советских актёров с аристократическим происхождением

В 1917 году большевистская революция очень сильно изменила жизнь граждан Российской империи. Прежний порядок был разрушен, «дворянские гнёзда» разграблены, поменялись даже деньги, календарь и алфавит. По итогу Гражданской войны победили красные — в их интересах была тотальная дискриминация идеологических противников, многие из которых по сословию были дворянами, а вот подавляющее большинство самих большевиков являлись выходцами из мещан и крестьян. Стигма по отношению к потомкам дворян оставалась в Советском Союзе долгое время, но некоторым талантливым потомкам аристократов она не помешала прийти к успеху. Рассказываем о советских актёрах с благородным происхождением.

Никита Михалков

Никита Михалков происходит из старого и славного рода Михалковых. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Никита Михалков полюбился всем нам с 60-х годов, когда сыграл одну из самых запоминающихся ролей в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Генеалогия Михалковых была составлена в Рыбинске в далёком XIX веке. В середине XV века из Литвы в Тверское княжество на службу к Ивану Тверскому переехал Марк Демидов. Его боевые заслуги были столь значительны, что князь пожаловал служилому человеку дворянство. Это определило судьбу рода Михалковых: столетиями они исправно служат русским правителям. А историк Степан Веселовский нашёл информацию о том, что Михалковы — это дальние родственники семьи Романовых.

Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский — тоже из Михалковых. Они сажали на царство Михаила Романова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Кончаловский — родной брат Никиты Михалкова. Сценаристом он выступил в таких картинах, как «Дворянское гнездо» и «Андрей Рублёв», режиссёром — тоже в «Дворянском гнезде» и «Сибириаде». Его предки, Михалковы, участвовали в завершении Смуты — помогли прийти к власти Михаилу Романову. А его предок Алай Михалков был воеводой в Козьмодемьянске в Республике Марий Эл, на родине у марийцев.

Олег Янковский

Олег Янковский — представитель древнего дворянского рода с польскими корнями. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

Род Янковских уходит корнями в Польшу и Беларусь. Кто знал, что воинственные славянские дворяне окажутся в 2025 году династией легендарных русских актёров! Последним военным из Янковских стал отец Олега, Ян. До революции он был в гвардии офицером, участвовал в Первой мировой, был ранен во время знаменитого Брусиловского прорыва, подружился с Тухачевским. На том и погорел — во время репрессий Яна, к тому времени ставшего Иваном, дважды арестовывали. После этого освободили и сослали в тыл — работать. После рождения Олега в таджикистанском городе Ленинабаде (ныне Худжанд) его отец работал на закрытом комбинате, где добывали уран. Вскоре он умер, и все его сыновья стали знаменитыми актёрами. Больше всех публике полюбился Олег: он был секс-символом для многих советских женщин. На Олега можно посмотреть в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Полёты во сне и наяву».

Пётр Вельяминов

Пётр Вельяминов — вообще из бояр. Вельяминовы стали благородным родом давно. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Пётр Вельяминов был по праву крови даже не дворянином, а вообще боярином. Актёр, начинавший в Тюменском областном театре и потом ставший звездой фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Пираты XX века», происходит из знатного рода. Прежде чем стать служителем сцены, Пётр девять лет провёл в лагере, куда попал вместе с отцом в 17 лет. Его родственниками были славные генералы XIX века Иван и Алексей Вельяминовы, первый — герой Отечественной войны 1812 года, второй — участник кавказского конфликта. А сам род — потомки Симона Африкановича, который в 1027 году выехал на Русь с Варяжской земли. Вельяминовы находятся в «Бархатной книге» — списке важнейших родов России.

Владислав Дворжецкий

Владислав Дворжецкий (справа) — из семьи Дворжецких. Это старинный белорусский дворянский род. Фото © ТАСС / Михаил Строков

Владислав Дворжецкий — потомственный актёр, сын Вацлава Дворжецкого, который прославился по фильмам «Капитан Немо», «Бег», «Легенда о Тиле». Дворжецкие — белорусский род, связанный с польским гербом Роля. Их давний предок Семён Феодорович был боярином в Мстиславском княжестве, а в 1554 году ему пожаловали поместья. Дворжецкие-Богдановичи есть в шестой части Дворянской родословной книги по тем губерниям Российской империи, что сейчас находятся на территории Белоруссии.

Александр Збруев

Александр Збруев по маме дворянин. Фёдоровы — очень старый дворянский род. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Збруев снимается в кино с 1962 года. Его первый фильм — «Мой младший брат», потом он стал звездой романтической картины «Одинокая женщина желает познакомиться». Мамой Александра была Татьяна Фёдорова, до революции она носила титул баронессы, а потом окончила кинотехникум имени Бориса Чайковского. После ареста Виктора Збруева в 1937 году работала на кинофабрике. Будучи новорождённым, Александр попал в Рыбинский трудовой лагерь, откуда освободился вместе с мамой в шесть лет. Фёдоровы — это старинный дворянский род, первым представителем которого был Гавриил, владелец поместья в Дмитровском уезде.

Лев Дуров

Лев Дуров — часть рода Дуровых. Фока Дементьевич тоже сажал на царство Михаила Романова. Фото © ТАСС / Григорий Сысоев

Лев Дуров — актёр, режиссёр и народный артист СССР. Он играл как в детских, так и во взрослых фильмах, и многие из них становились культовыми. «Каштанка», «Большая перемена», «Красавец-мужчина», «Пеппи Длинныйчулок» — лишь немногие из списка советских кинокартин с его участием. А после распада СССР Дуров играл в «Бандитском Петербурге». Дворянский род Дуровых начинается с Дементия Ивановича, которого в 1478 году призвал на службу в Москву князь Василий III. А Фока Дементьевич Дуров тоже помогал избрать на царство Михаила Романова.

Любовь Орлова

Любовь Орлова — дальняя родственница Льва Толстого. Она из рода Сухотиных. Фото © ТАСС / Михаил Строков

Звезда «Весёлых ребят» Любовь Орлова была потомком сразу двух дворянских родов. Орловы со стороны отца были полтавским дворянским родом, а по матери Орлова была Сухотиной — старинный дворянский род, близкие родственники Толстых. Один из первых представителей рода, Сила Иванович Сухотин, был из тульских городовых дворян. Орлова была правнучкой Николая Сухотина, героя Крымской войны.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко — наследница дворянского рода Симоновых. Это очень древний род, числится ещё в Боярской книге. Фото © ТАСС / Анатолий Рухадзе

Людмила Гурченко полюбилась публике за роли в фильмах «Карнавальная ночь», «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих» и «Старые клячи». Её отец Марк был батраком, а мать происходила из дворянского рода Симоновых. У рода две ветви: потомство Прокофия Симонова, появлявшегося в Боярской книге, и потомки лейб-кампанца эпохи Елизаветы Петровны Петра Симонова.

Маргарита Терехова

Маргарита Терехова — потомок родов Томашевичей и Тереховых. Первые — польские дворяне, вторые — тульские. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Маргарита Терехова стала звездой всего СССР благодаря ролям в фильмах «Три мушкетёра», «Собака на сене» и «Зеркало». По маме она принадлежит к старинному дворянскому польскому роду Томашевичей. А по папе — к тульским дворянам Тереховым. Томашевичи ещё в 1732 году владели землёй и крестьянами в Трокском воеводстве.

Мария Андреева

Мария Андреева — потомок двух знаменитых родов. Фёдоровы — древние русские дворяне, а Юрковские — польские. Фото © Wikipedia

Мария Андреева, знаменитая актриса чёрно-белой эпохи и гражданская жена Максима Горького, по происхождению была дворянкой из рода Юрковских. Её отец — главный режиссёр Александринского театра Фёдор Фёдоров-Юрковский. Фёдоровы — старинный дворянский род, первый представитель которого восходит к XVII веку. В 1684 году Гавриилу Фёдорову пожаловали поместья в Дмитровском уезде. Юрковские — представители польских дворян из герба Ястшембец.