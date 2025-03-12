«Без звёздного шика-блеска»: Стало известно, сколько Лепс потратит на свадьбу
Kp.ru: Лепс может потратить на свадьбу с Кибой около 2-3 миллионов
Григорий Лепс с Авророй Кибой. Обложка © Telegram / Григорий Лепс
Народный артист России Григорий Лепс может потратить на свадьбу с молодой возлюбленной Авророй Кибой около двух-трёх миллионов рублей, полагает владелец event-агентства и свадебный организатор Дмитрий Писарев. По его словам, только за угощения для 100 гостей придётся выложить порядка 500 тысяч.
И это ещё не кейтеринг ВИП-уровня, который стоил бы в два раза дороже, подчеркнул собеседник kp.ru. Он также отметил, что праздничный банкет, вероятно, пройдёт на загородной площадке в элитном коттеджном посёлке Agalarov Estate, где Лепс неоднократно праздновал свои дни рождения. Аренда объекта доходит до 200 тысяч рублей.
«В среднем примерный бюджет достойной свадьбы на 100 человек с ужином, флористикой, ведущим и кавер-группой — около 2-3 млн рублей. Это если без звёздного шика-блеска», — подсчитал эксперт.