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Регион
12 марта, 15:57

«Без звёздного шика-блеска»: Стало известно, сколько Лепс потратит на свадьбу

Kp.ru: Лепс может потратить на свадьбу с Кибой около 2-3 миллионов

Григорий Лепс с Авророй Кибой. Обложка © Telegram / Григорий Лепс

Григорий Лепс с Авророй Кибой. Обложка © Telegram / Григорий Лепс

Народный артист России Григорий Лепс может потратить на свадьбу с молодой возлюбленной Авророй Кибой около двух-трёх миллионов рублей, полагает владелец event-агентства и свадебный организатор Дмитрий Писарев. По его словам, только за угощения для 100 гостей придётся выложить порядка 500 тысяч.

И это ещё не кейтеринг ВИП-уровня, который стоил бы в два раза дороже, подчеркнул собеседник kp.ru. Он также отметил, что праздничный банкет, вероятно, пройдёт на загородной площадке в элитном коттеджном посёлке Agalarov Estate, где Лепс неоднократно праздновал свои дни рождения. Аренда объекта доходит до 200 тысяч рублей.

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«В среднем примерный бюджет достойной свадьбы на 100 человек с ужином, флористикой, ведущим и кавер-группой — около 2-3 млн рублей. Это если без звёздного шика-блеска», — подсчитал эксперт.

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Напомним, 62-летний Григорий Лепс планирует жениться на 19-летней Авроре Кибе этим летом. Музыкант готов завести с молодой возлюбленной троих детей. Кстати, сама девушка недавно призналась, что хочет подарить своей матери внучку.

Борис Эльфанд
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