Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 14:37

«Могу и ноги поломать»: Лепс рассказал о своих отношениях с сыном Иваном

Лепс рассказал, что его младший сын Иван пока не определился с будущей карьерой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Младший сын народного артиста России Григория Лепса — Иван — ещё не принял решения о том, чем будет заниматься в будущем, сперва ему предстоит закончить школу. Об этом сам музыкант рассказал на десятой юбилейной церемонии награждения Российской национальной премии «Виктория».

Григорий Лепс рассказал о своём сыне Иване. Видео © Пятый канал

Парню уже стукнуло 14 лет, но он пока не решил — подастся ли в артисты, как его отец и старшая сестра Ева. О жизни юноши мало информации, но по словам самого Лепса, несмотря на не самый простой возрастной период, Иван не склонен к бунтарству и отцу не приходится за него краснеть.

«Нет, нормально себя ведёт, а то я могу ему ноги поломать», — пошутил артист в беседе с Пятым каналом.

Несмотря на такой семейный юмор, Лепс вовсе не контролирует каждый шаг и Ивана и на отнюдь не полезные подростковые занятия — например, курение за гаражами — смотрит спокойно. По его словам, каждое поколение имеет свой моральный облик, но в своих детях он уверен — они хорошо воспитаны и им привиты правильные ценности.

«Да пошли они!»: Лепс не хочет видеть звёзд шоубиза на своей свадьбе
«Да пошли они!»: Лепс не хочет видеть звёзд шоубиза на своей свадьбе

Вполне возможно, что в обозримом будущем у Григория Лепса могут появиться новые наследники. Недавно его молодая невеста Аврора Киба заявила, что хотела бы родить дочь. У себя в социальной сети она опубликовала ролик с ужина в честь празднования дня рождения и рассказала, что, задувая свечи, пожелала, чтобы у её мамы появилась внучка.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar