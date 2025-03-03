«Могу и ноги поломать»: Лепс рассказал о своих отношениях с сыном Иваном

Младший сын народного артиста России Григория Лепса — Иван — ещё не принял решения о том, чем будет заниматься в будущем, сперва ему предстоит закончить школу. Об этом сам музыкант рассказал на десятой юбилейной церемонии награждения Российской национальной премии «Виктория».

Григорий Лепс рассказал о своём сыне Иване. Видео © Пятый канал

Парню уже стукнуло 14 лет, но он пока не решил — подастся ли в артисты, как его отец и старшая сестра Ева. О жизни юноши мало информации, но по словам самого Лепса, несмотря на не самый простой возрастной период, Иван не склонен к бунтарству и отцу не приходится за него краснеть.

«Нет, нормально себя ведёт, а то я могу ему ноги поломать», — пошутил артист в беседе с Пятым каналом.

Несмотря на такой семейный юмор, Лепс вовсе не контролирует каждый шаг и Ивана и на отнюдь не полезные подростковые занятия — например, курение за гаражами — смотрит спокойно. По его словам, каждое поколение имеет свой моральный облик, но в своих детях он уверен — они хорошо воспитаны и им привиты правильные ценности.