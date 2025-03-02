«Да пошли они!»: Лепс не хочет видеть звёзд шоубиза на своей свадьбе

Певец Григорий Лепс сообщил, что не собирается приглашать на свою свадьбу с 19-летней Авророй Киба большое количество звёзд шоубизнеса. По его словам, торжество пройдёт с небольшим количеством гостей без лишнего пафоса.

«Да пошли они ... Кто они такие?» — ответил музыкант в кулуарах музыкальной премии «Виктория» на вопрос журналиста о звёздных гостях на предстоящем свадебном торжестве. Лепс добавил, что намерен также венчаться с юной избранницей, что ему гораздо важнее штампа в паспорте.