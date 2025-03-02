«Да пошли они!»: Лепс не хочет видеть звёзд шоубиза на своей свадьбе
Леп не будет приглашать на свою свадьбу с 19-летней невестой звёзд шоубизнеса
Григорий Лепс с Авророй Кибой. Обложка © Telegram / Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс сообщил, что не собирается приглашать на свою свадьбу с 19-летней Авророй Киба большое количество звёзд шоубизнеса. По его словам, торжество пройдёт с небольшим количеством гостей без лишнего пафоса.
«Да пошли они ... Кто они такие?» — ответил музыкант в кулуарах музыкальной премии «Виктория» на вопрос журналиста о звёздных гостях на предстоящем свадебном торжестве. Лепс добавил, что намерен также венчаться с юной избранницей, что ему гораздо важнее штампа в паспорте.
Напомним, этим летом 62-летний Григорий Лепс планирует жениться на 19-летней Авроре Киба. Певец также говорил, что готов завести с ней троих детей. Сейчас Киба учится в Англии, поэтому влюблённые вынуждены общаться только по видеосвязи. Девушка рассматривает вариант возращения в Россию и перевода в московский ВУЗ.