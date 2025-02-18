Психолог рассказала о норме разницы в возрасте в паре на примере Лепса и его юной невесты
Психолог Резенова: Норма разницы в возрасте в отношениях сегодня отсутствует
Григорий Лепс с Авророй Кибой. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Сегодня в обществе не существует нормы того, какой должна быть разница в возрасте пары в отношениях — всё зависит от партнёров. Об этом заявила психолог Надежда Резенова, оценившая отношения актёра Викторов Логинова, который старшей своей спутницы на 23 года и певца Григория Лепса, чья разница с девушкой Авророй Кибой составляет 44 года.
«Сейчас само понятие «норма» претерпевает изменения. Поэтому, если обоим партнёрам хорошо, никто никого не принуждает, если их удовлетворяет то, что происходит в отношениях, это норма. Если посмотреть с этой точки зрения, то почему бы и нет? Но также можно говорить о том, что тут скрыта и выгода», — объяснила она в беседе с URA.ru.
По словам специалиста, к каждой подобной ситуации стоит относиться, как к индивидуальной. Но в целом, можно сделать вывод, что девушки в отношениях с возрастными мужчинами зачастую инфантильны и ищут в партнёре отца. Резенова считает, что нынешнее общество ушло от жёстких общественных рамок двадцатилетней давности. Современные россияне значительно толерантнее к подобным вещам.
Одним из примеров таких отношений является пара 62-летнего Григория Лепса и его 18-летней возлюбленной Авроры. Основной вопрос заключается в том, что их объединяет и какие у них общие ценности. Если в этом аспекте нет противоречий, то психолог считает, что стоит лишь порадоваться за их отношения.
Ранее Life.ru рассказывал, что Григорий Лепс собирается сыграть свадьбу с Авророй Кибой уже этим летом. Артист рассказал, что рассчитывает на троих детей от будущей жены. Правда пока что паре проходится довольствоваться отношениями на расстоянии, ведь «уехать жить в Лондон», или в Европу певец не может из-за санкций.