Бизнес Лепса трещит по швам, пока певец тратит деньги на молодую невесту

Бизнес-проекты певца Григория Лепса терпят миллионные убытки, пока он сам строит романтические отношения с Авророй Кибой. Артист покупает учащейся в Лондоне невесте дорогие авиабилеты, чтобы чаще видеться, пишет портал «7 дней».

Лепс рассказывал журналистам, что перелёты юной зазнобы составляют ощутимую статью расходов. Сам он не раскрывает масштабов финансовой трагедии, однако СМИ предполагают немалые суммы. Телеграм-канал «Звездач» писал, что кейтеринг Лепса обанкротился. Также у Григория есть и другие страдающие сферы: «Лепс-оптика», «Алтайтревел» и «Хлебосольное подворье Григория Лепса».

Доход певцу продолжает приносить его продюсерский центр, который по итогам прошлого года заработал 7,4 миллиона рублей.