Бизнес Лепса трещит по швам, пока певец тратит деньги на молодую невесту
«7 дней»: Бизнес Лепса терпит миллионные убытки, пока он тратит деньги на Кибу
Аврора Киба и Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс
Бизнес-проекты певца Григория Лепса терпят миллионные убытки, пока он сам строит романтические отношения с Авророй Кибой. Артист покупает учащейся в Лондоне невесте дорогие авиабилеты, чтобы чаще видеться, пишет портал «7 дней».
Лепс рассказывал журналистам, что перелёты юной зазнобы составляют ощутимую статью расходов. Сам он не раскрывает масштабов финансовой трагедии, однако СМИ предполагают немалые суммы. Телеграм-канал «Звездач» писал, что кейтеринг Лепса обанкротился. Также у Григория есть и другие страдающие сферы: «Лепс-оптика», «Алтайтревел» и «Хлебосольное подворье Григория Лепса».
Доход певцу продолжает приносить его продюсерский центр, который по итогам прошлого года заработал 7,4 миллиона рублей.
В ноябре 2024 года Life.ru писал, что Григорий Лепс после развода с супругой Анной Шаплыковой оставил ей не только недвижимость, но и ювелирный бизнес, прибыль от которого за последний год увеличилась на 8,7 млн. рублей. Зато продажа знаменитых очков, оставшаяся за артистом, больше не даёт выручки.
Ранее Лепс раскрыл интимные детали общения с 18-летней невестой. Певец признался, что очень скучает по своей возлюбленной и практически каждый день созванивается с ней по видеосвязи. При этом пошлости в их общении нет: будущие муж и жена не обмениваются личными фотографиями и не занимаются сексом по телефону. Напомним, 62-летний певец вышел в свет с 18-летней Авророй Кибой летом этого года. Некоторые считают, что таким образом девушку хотят пропиарить, в том числе обеспеченные родители. На критику в соцсетях юная особа реагирует спокойно, заявляя, что её с артистом связывают самые искренние чувства.