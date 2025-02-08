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8 февраля, 14:08

Любовь или пиар? Раскрыты истинные мотивы 19-летней невесты Лепса

Психолог Абравитова: Невесте Лепса нравится быть рядом со взрослым мужчиной

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

19-летняя невеста Григория Лепса не врала, когда говорила о том, что устала от учёбы в Лондоне и уже хочет выйти замуж. Психолог Марианна Абравитова считает, что это истинное желание Авроры Кибы, которая видит себя в роли женщины, а не человека, зарабатывающего деньги.

Также эксперт пояснила, почему девушка выбрала мужчину, который годится ей не то что в отцы, а даже в деды. Она считает, что Киба хочет и дальше ощущать себя девочкой, а всю материальную и социальную ответственность переложить на состоявшегося в жизни мужа. Для Авроры роман с Лепсом может быть реальной любовью, а не пиаром, отметила эксперт.

«С будущим мужем не знакома»: Таролог предрёк разлад в отношениях Лепса и Кибы в следующем году
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«Юная красавица хочет выйти замуж за артиста, потому что для неё это станет гарантией необходимых внутренних ценностей. Для девушки важна комфортная, безбедная жизнь в своё удовольствие рядом с ярким человеком», — подчеркнула Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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Как ранее писал Life.ru, Лепс планирует сыграть свадьбу с Авророй Кибой уже этим летом. От молодой возлюбленной певец хочет ещё детей, по некоторым данным, троих. Пока влюблённые вынуждены жить на расстоянии, поскольку Лепсу из-за санкций перекрыт путь в Европу. Тем не менее пара почти каждый день общается по видеосвязи. 62-летний артист признавался, что из-за почтенного возраста ему легко хранить верность. Также Киба и Лепс радуют друг друга на расстоянии подарками. Исполнитель «Рюмки водки на столе» заявил, что его невесте удаётся делать довольно милые и дорогие презенты.

Алёна Зиновьева
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