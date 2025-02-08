Любовь или пиар? Раскрыты истинные мотивы 19-летней невесты Лепса

19-летняя невеста Григория Лепса не врала, когда говорила о том, что устала от учёбы в Лондоне и уже хочет выйти замуж. Психолог Марианна Абравитова считает, что это истинное желание Авроры Кибы, которая видит себя в роли женщины, а не человека, зарабатывающего деньги.

Также эксперт пояснила, почему девушка выбрала мужчину, который годится ей не то что в отцы, а даже в деды. Она считает, что Киба хочет и дальше ощущать себя девочкой, а всю материальную и социальную ответственность переложить на состоявшегося в жизни мужа. Для Авроры роман с Лепсом может быть реальной любовью, а не пиаром, отметила эксперт.