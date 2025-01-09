Невеста Григория Лепса поделилась пикантными фотографиями с отдыха на Пхукете
Аврора Киба. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avrorakiba
Студентка лондонского колледжа и возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба поделилась с подписчиками новой серией фотоснимков с отдыха. На снимках девушка позирует в золотистом бикини на пляже тайского острова Пхукет, где она проводит новогодние каникулы.
На пикантных фото Аврора продемонстрировала идеальную фигуру. Купальник с лифом без бретелей подчеркнул её талию и длинные ноги. Образ был дополнен белой шляпой в ковбойском стиле и солнцезащитными очками.
«Ещё один день в раю», — гласит подпись к снимкам.
Ранее таролог рассказал Life.ru, что свадьба между Кибой и Лепсом в ближайшее время маловероятна. Карты предрекли скандальной парочке переживания, разочарования и отсутствие перспектив на развитие.