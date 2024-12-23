«Нежная, глупая, грешная»: Юная невеста Лепса в ультракоротком платье станцевала на его концерте
Юная невеста Лепса пришла поддержать его на новогоднем концерте в Москве
Певец Григорией Лепс наконец-то воссоединился с молодой избранницей Авророй Кибой. Пару заметили вместе на концерте артиста. Для выхода в свет 18-летняя студентка выбрала короткое бордовое платье.
Образ Авроры Кибы для посещения концерта Лепса. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba
Долгое время возлюбленные находились на расстоянии. Певец занимался рабочими проектами в Москве, а Аврора в это время училась в Лондоне. В преддверии Нового года девушка решила вернуться домой. Так, 22 декабря она посетила концерт Лепса, где станцевала под его хиты в ультракоротком блестящем платье с вырезом на спине. В социальных сетях она описала свой образ строчкой из песни 62-летнего избранника: «Нежная, глупая, грешная».
Напоминаем, что Лепс терпит многомиллионные убытки на фоне отношений с Кибой. После развода с супругой Анной Шаплыковой певец оставил ей не только недвижимость, но и ювелирный бизнес, прибыль от которого за последний год увеличилась на 8,7 млн рублей.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba