«Нежная, глупая, грешная»: Юная невеста Лепса в ультракоротком платье станцевала на его концерте

Долгое время возлюбленные находились на расстоянии. Певец занимался рабочими проектами в Москве, а Аврора в это время училась в Лондоне. В преддверии Нового года девушка решила вернуться домой. Так, 22 декабря она посетила концерт Лепса, где станцевала под его хиты в ультракоротком блестящем платье с вырезом на спине. В социальных сетях она описала свой образ строчкой из песни 62-летнего избранника: «Нежная, глупая, грешная».