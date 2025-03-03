СБУ предъявила обвинения Лепсу за его обещания выплатить 1 млн за подбитые танки ВСУ
СБУ предъявила Лепсу заочные обвинения за поддержку ВС РФ
Российскому певцу Григорию Лепсу предъявлены заочные обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) за поддержку российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Одной из причин заведения дела стало заявление артиста о готовности выплатить по 1 миллиону рублей за каждый подбитый западный танк ВСУ.
«На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Григорию Лепсверидзе о подозрении по двум статьям УК Украины», — указано в сообщении СБУ.
Ранее Лепс выступил на патриотическом концерте, приуроченном ко Дню защитника Отчества. Фестиваль «Своих не бросаем!» состоялся в Южно-Сахалинске.
ТАСС/ Сергей Булкин