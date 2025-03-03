СБУ предъявила обвинения Лепсу за его обещания выплатить 1 млн за подбитые танки ВСУ

Российскому певцу Григорию Лепсу предъявлены заочные обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) за поддержку российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Одной из причин заведения дела стало заявление артиста о готовности выплатить по 1 миллиону рублей за каждый подбитый западный танк ВСУ.

«На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Григорию Лепсверидзе о подозрении по двум статьям УК Украины», — указано в сообщении СБУ.