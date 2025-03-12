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12 марта, 16:01

Бильярдный бизнес Якубовича оказался под угрозой закрытия

Mash: Бильярдный бизнес Леонида Якубовича могут закрыть из-за убытков

Знаменитый бильярдный бизнес Леонида Якубовича оказался на грани закрытия, сообщает Mash. Суд взыскал с убыточной компании 219 тысяч рублей за неуплату аренды.

«Бильярдная мануфактура Барсков и Ко» была основана в 2005 году в Гвардейске, расположенном в Калининградской области. Леонид Якубович владеет 24% компании. В первые пять лет бизнес развивался успешно — благодаря поддержке ведущего шоу «Поля чудес» продукция с маркой «сделано в России» находила место в крупнейших клубах Москвы и Санкт-Петербурга. Однако позже бильярдный бизнес стал испытывать трудности.

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В конце января Life.ru сообщал, что на бильярдную компанию, основанную Якубовичем, подали иск. С артиста потребовали 219 тысяч рублей за несоблюдение условий аренды. Организация подписала контракт с Северо-западным территориальным управлением имущественных отношений Министерства обороны, однако одно из условий этого соглашения не было выполнено.

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ТАСС / Метцель Михаил

Александра Мышляева
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