Бильярдный бизнес Якубовича оказался под угрозой закрытия

Знаменитый бильярдный бизнес Леонида Якубовича оказался на грани закрытия, сообщает Mash. Суд взыскал с убыточной компании 219 тысяч рублей за неуплату аренды.

«Бильярдная мануфактура Барсков и Ко» была основана в 2005 году в Гвардейске, расположенном в Калининградской области. Леонид Якубович владеет 24% компании. В первые пять лет бизнес развивался успешно — благодаря поддержке ведущего шоу «Поля чудес» продукция с маркой «сделано в России» находила место в крупнейших клубах Москвы и Санкт-Петербурга. Однако позже бильярдный бизнес стал испытывать трудности.