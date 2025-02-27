«И самолёт Як-40!» Якубович пошутил о покупке замка Пугачёвой после новости о тайных хоромах

Бессменный ведущий популярного капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович опроверг информацию о своей секретной квартире в Хамовниках на десять комнат. Информацию о тайной недвижимости прокомментировал и его концертный директор Табриз Шахиди, назвав эти слухи «чепухой и неправдой», сообщает 360.ru

«Баня 2000 кв.м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи, я купил у Пугачёвой», — сказал с иронией Якубович во время разговора с Шахиди.

Концертный директор ведущего заявил, что об этой квартире пишут уже не первый раз, а если точнее, то уже лет десять. Вся эта информация также является «откровенным бредом».