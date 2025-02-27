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27 февраля, 11:34

«И самолёт Як-40!» Якубович пошутил о покупке замка Пугачёвой после новости о тайных хоромах

Директор Якубовича Шахиди назвал бредом слухи о его тайном элитном имуществе

Леонид Якубович Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Леонид Якубович Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Бессменный ведущий популярного капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович опроверг информацию о своей секретной квартире в Хамовниках на десять комнат. Информацию о тайной недвижимости прокомментировал и его концертный директор Табриз Шахиди, назвав эти слухи «чепухой и неправдой», сообщает 360.ru

«Баня 2000 кв.м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи, я купил у Пугачёвой», — сказал с иронией Якубович во время разговора с Шахиди.

Концертный директор ведущего заявил, что об этой квартире пишут уже не первый раз, а если точнее, то уже лет десять. Вся эта информация также является «откровенным бредом».

«Нет же, пишут об этой квартире уже лет 10. О том, что у него в Питере огромная квартира! Это чепуха и откровенный бред. И три участка по 40 га! И самолёт Як-40! Тоже у него есть!», — высказался Шахиди о богатствах Якубовича.

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Напомним, что ранее стало известно, что у Леонида Якубовича на самом деле есть десятикомнатная квартира в Хамовниках, которая оформлена на его супругу. На данный момент рыночная стоимость недвижимости составляет около 202 миллионов рублей. Кроме того, ведущий владеет замком на участке в 30 соток в деревне Веледниково, 13 сотками земли в деревне Сивково, баней и шестилетним Lexus LX III.

Наталья Афонина
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