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Регион
27 февраля, 05:04

Якубович и секретные хоромы: Телеведущий много лет прятал тайную квартиру и замок, как у Пугачёвой

Леонид Якубович оказался хозяином 10-комнатной квартиры и замка стоимостью 1 млрд

Бессменный ведущий популярного капитал-шоу «Поле чудес» ранее демонстрировал журналистам свою «скромную» 60-метровую двухкомнатную квартиру на Каретном Ряду, находящуюся в Доме артистов Большого театра. Однако на самом деле, как выяснил SHOT, Леонид Якубович проживает в просторной десятикомнатной квартире в Хамовниках, оформленной на его супругу.

Секретная квартира Леонида Якубовича. Видео © SHOT

План секретной квартиры Леонида Якубовича. Фото © SHOT

План секретной квартиры Леонида Якубовича. Фото © SHOT

Что известно о его секретном жилье? Квартира площадью 228 квадратных метров расположена в восьмиэтажном доме, построенном в 1914 году, в Чистом переулке. Она занимает почти весь третий этаж здания, а ее текущая рыночная стоимость составляет около 202 миллионов рублей.

Однако это не единственный ценный актив Якубовича. По имеющимся данным, ему также принадлежит замок на участке в 30 соток в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья, стоимость которого оценивается примерно в 1 миллиард рублей.

Замок Леонида Якубовича. Фото © SHOT

Замок Леонида Якубовича. Фото © SHOT

Замок Леонида Якубовича. Видео © SHOT

Остальные активы Якубовича, хоть и менее впечатляющие на фоне элитной недвижимости, все равно вызывают уважение. К ним относятся 13 соток земли в деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и баней площадью 43 метра (стоимостью более 16 миллионов рублей), а также шестилетний Lexus LX III, оцененный примерно в 12 миллионов рублей. К слову, на этот автомобиль было наложено 64 штрафа на общую сумму 42 тысячи рублей, в основном за превышение скорости и нарушение разметки, но все они были оплачены.

Леонид Якубович отказался сбривать усы за десять миллионов рублей
Леонид Якубович отказался сбривать усы за десять миллионов рублей

А ранее Life.ru рассказывал, во сколько обойдётся корпоратив с Якубовичем и какие секреты скрывает его райдер.

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Первый канал

Алексей Берковиц
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