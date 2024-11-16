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16 ноября, 07:03

И никакого «Поля Чудес»: Life.ru узнал, во сколько обойдётся новогодний корпоратив с Якубовичем

Якубович ни за какие деньги не проведёт «Поле Чудес» на новогоднем корпоративе

Леонид Якубович. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Леонид Якубович. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Леонид Якубович берётся за новогодние корпоративы с одним строгим условием. SHOT выяснил детали райдера ведущего и можно ли будет крутануть барабан на личном ивенте.

К выбору мероприятий 79-летний Леонид Аркадьевич подходит крайне профессионально. По нашей информации, за ₽2,2 млн он готов руководить вашим праздником полтора часа, но всё, что будет там происходить, требует чёткого предварительного согласования с его директором.

Вы заблаговременно должны будете предоставить помощникам Якубовича подробный сценарий вашей вечеринки с чётким таймингом. Если у вас с этим сложности, команда Леонида Аркадьевича поможет вам найти толкового сценариста, после чего ценник увеличится на ₽25 – ₽50 тысяч. Если же вы запросите топового сценариста с телевидения, его услуги отдельно обойдутся вам в ₽250 тысяч.

Принципиальный момент состоит в том, что вы не сможете включить в свой сценарий адаптированную игру «Поле чудес» ни за какие деньги. Леонид Аркадьевич — бессменный ведущий шоу уже ровно 33 года, и вести его ещё и вне работы было бы для маэстро перебором. Да и использовать бренд «Поле чудес» и повторять декорации за пределами съёмочного павильона запрещено.

Сам райдер у дяди Лёни скромный. Гримёрка — с хорошим освещением, большим зеркалом, чайником — и чтоб недалеко от сцены. Еда — без излишеств: два вида горячего (с рыбой и говядиной), два вида салатов (один из которых капрезе), бутерброды, сырная, рыбная и фруктовая нарезки, орехи, ягоды, соки, кофе и минералка. На богатом — лишь алкоголь: шампанское Ruinart Blanc de Blanc (от ₽19k за бутылку) и 12-летний виски Macallan.

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Рекорд – полмиллиарда! Раскрыты баснословные гонорары Жукова, Баскова и других звёзд на новогодних ёлках

Ранее Лолита раскрыла необычный пункт своего райдера. Оказалось, что певица требует от организатора меню, рекомендованное Пенсионным фондом. В нём — сушки, молоко и пряники.

Матвей Константинов
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