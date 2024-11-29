Леонид Якубович отказался сбривать усы за десять миллионов рублей

Легендарный телеведущий Леонид Якубович не станет сбривать свои шикарные усы даже за 10 миллионов рублей. С таким предложением к нему обратились организаторы новогоднего перформанса, пишет Mash. К слову, корпоратив с участием артиста стоит всего 2,75 миллиона рублей.

По данным телеграм-канала, недавно к Леониду Аркадьевичу пришли с предложением сбрить усы и сделать из этого стильную вишенку на торте новогоднего торжества. Однако расстаться с усами он отказался даже за 10 миллионов рублей.

Что касается райдера Якубовича, то тут всё демократично: четыре часа участия в празднике от ведущего стоят 2,75 миллиона рублей. Также в райдере указана оплата перелёта с VIP-залом, трансфер на авто бизнес-класса, пятизвёздочный отель с питанием и виски в гримёрку.