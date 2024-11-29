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29 ноября, 14:24

Леонид Якубович отказался сбривать усы за десять миллионов рублей

Леонид Якубович. Обложка © ТАСС / Никитченко Елена

Леонид Якубович. Обложка © ТАСС / Никитченко Елена

Легендарный телеведущий Леонид Якубович не станет сбривать свои шикарные усы даже за 10 миллионов рублей. С таким предложением к нему обратились организаторы новогоднего перформанса, пишет Mash. К слову, корпоратив с участием артиста стоит всего 2,75 миллиона рублей.

По данным телеграм-канала, недавно к Леониду Аркадьевичу пришли с предложением сбрить усы и сделать из этого стильную вишенку на торте новогоднего торжества. Однако расстаться с усами он отказался даже за 10 миллионов рублей.

Что касается райдера Якубовича, то тут всё демократично: четыре часа участия в празднике от ведущего стоят 2,75 миллиона рублей. Также в райдере указана оплата перелёта с VIP-залом, трансфер на авто бизнес-класса, пятизвёздочный отель с питанием и виски в гримёрку.

Пашинян сбрил усы и стал похож на Нетаньяху
Пашинян сбрил усы и стал похож на Нетаньяху

Ранее Life.ru рассказывал о ещё одном интересном моменте в райдере Якубовича. Так, выяснилось, что ни за какие деньги не проведёт «Поле Чудес» на корпоративе.

Николай Рюмин
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