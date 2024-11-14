Пашинян сбрил усы и стал похож на Нетаньяху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предстал в непривычном образе — без знаменитых усов, которые стали его визитной карточкой. Видео стремительного преображения он опубликовал у себя в Telegram.

Никол Пашинян сбрил усы. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Видео со сменой имиджа политика активно обсуждают в соцстеях. Некоторые пользователи предположили, что мы имеем дело с проделками ИИ, и на деле Пашинян ни за что бы не расстался с растительностью на лице. Другие обратили внимание, что политик стал пугающе похож на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.