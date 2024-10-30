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30 октября, 14:08

Тимати показал, как бы выглядел без усов и бороды, и сам остался в шоке

Тимати показал, как бы без усов и бороды

Рэпер Тимати на своей странице в соцсетях опубликовал видео, в котором показал себя без усов и бороды. Для этого он использовал специальную маску. Судя по реакции, сбривать растительность на лице артист не намерен.

Тимати показал, как выглядит без бороды. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

В комментариях «бритого» Тимати тоже не оценили. Фанаты сошлись на том, что рэперу лучше остаться с усами и бородой. Хотя, гладкое лицо молодит артиста лет на 15-20, отметили подписчики

Ранее певицу Веру Брежневу захейтили в соцсетях за слишком откровенный наряд для клипа. Артистка выложила фотографии, на которых позирует в нижнем белье и колготках. Однако некоторые фанаты отметили, что певица находится в хорошей форме. За фигурой следит и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, которая поделилась своими способами похудения.

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Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

Полина Никифорова
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