Тимати показал, как бы выглядел без усов и бороды, и сам остался в шоке
Тимати показал, как бы без усов и бороды
Рэпер Тимати на своей странице в соцсетях опубликовал видео, в котором показал себя без усов и бороды. Для этого он использовал специальную маску. Судя по реакции, сбривать растительность на лице артист не намерен.
Тимати показал, как выглядит без бороды. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial
В комментариях «бритого» Тимати тоже не оценили. Фанаты сошлись на том, что рэперу лучше остаться с усами и бородой. Хотя, гладкое лицо молодит артиста лет на 15-20, отметили подписчики
Ранее певицу Веру Брежневу захейтили в соцсетях за слишком откровенный наряд для клипа. Артистка выложила фотографии, на которых позирует в нижнем белье и колготках. Однако некоторые фанаты отметили, что певица находится в хорошей форме. За фигурой следит и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, которая поделилась своими способами похудения.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial