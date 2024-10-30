Тимати показал, как бы выглядел без усов и бороды, и сам остался в шоке

Рэпер Тимати на своей странице в соцсетях опубликовал видео, в котором показал себя без усов и бороды. Для этого он использовал специальную маску. Судя по реакции, сбривать растительность на лице артист не намерен.

Тимати показал, как выглядит без бороды. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

В комментариях «бритого» Тимати тоже не оценили. Фанаты сошлись на том, что рэперу лучше остаться с усами и бородой. Хотя, гладкое лицо молодит артиста лет на 15-20, отметили подписчики