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Регион
13 марта, 00:56

Артист живёт вниманием: Врач объяснил рвение Петросяна к концертам после больницы

Врач Хорошев: Кровотечение у Петросяна могло начаться на фоне приёма препаратов

Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Недавно госпитализированный с желудочно-кишечным кровотечением Евгений Петросян записал видео для фанатов, заявив, что чувствует себя прекрасно и продолжает концерты. Однако плотный график может быть опасен для 79-летнего юмориста.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» отметил, что кровотечение могло быть связано с приёмом препаратов, регулирующих свёртываемость крови. Он также отметил, что Петросян нуждается в концертах не из-за денег, а из-за потребности в общении с публикой.

«Любой артист — это истерик в хорошем смысле. Он живёт привлечением внимания. Если внимание исчезает, то происходит настоящая трагедия, исчезает смысл жизни», — сказал врач.

«Слухи о моей смерти явно преувеличены»: Петросян после больницы даст 5-часовой концерт
«Слухи о моей смерти явно преувеличены»: Петросян после больницы даст 5-часовой концерт

Напомним, что 8 марта Евгений Петросян угодил в реанимацию с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. СМИ сообщили, что артиста готовят к экстренной операции. Однако вскоре супруга юмориста заявила, что вся информация о критическом состоянии Петросяна преувеличена, якобы он проходит обследование в плановом режиме. 9 марта артиста выписали из Боткинской больницы.

Артём Гапоненко
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