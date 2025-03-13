Артист живёт вниманием: Врач объяснил рвение Петросяна к концертам после больницы
Врач Хорошев: Кровотечение у Петросяна могло начаться на фоне приёма препаратов
Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Недавно госпитализированный с желудочно-кишечным кровотечением Евгений Петросян записал видео для фанатов, заявив, что чувствует себя прекрасно и продолжает концерты. Однако плотный график может быть опасен для 79-летнего юмориста.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» отметил, что кровотечение могло быть связано с приёмом препаратов, регулирующих свёртываемость крови. Он также отметил, что Петросян нуждается в концертах не из-за денег, а из-за потребности в общении с публикой.
«Любой артист — это истерик в хорошем смысле. Он живёт привлечением внимания. Если внимание исчезает, то происходит настоящая трагедия, исчезает смысл жизни», — сказал врач.
Напомним, что 8 марта Евгений Петросян угодил в реанимацию с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. СМИ сообщили, что артиста готовят к экстренной операции. Однако вскоре супруга юмориста заявила, что вся информация о критическом состоянии Петросяна преувеличена, якобы он проходит обследование в плановом режиме. 9 марта артиста выписали из Боткинской больницы.