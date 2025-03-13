Артист живёт вниманием: Врач объяснил рвение Петросяна к концертам после больницы

Недавно госпитализированный с желудочно-кишечным кровотечением Евгений Петросян записал видео для фанатов, заявив, что чувствует себя прекрасно и продолжает концерты. Однако плотный график может быть опасен для 79-летнего юмориста.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» отметил, что кровотечение могло быть связано с приёмом препаратов, регулирующих свёртываемость крови. Он также отметил, что Петросян нуждается в концертах не из-за денег, а из-за потребности в общении с публикой.