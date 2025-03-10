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10 марта, 13:42

«Слухи о моей смерти явно преувеличены»: Петросян после больницы даст 5-часовой концерт

Евгений Петросян после больницы поехал на пятичасовой концерт в Серпухов

Народный артист РСФСР Евгений Петросян вышел на связь после информации о его госпитализации и сообщил, что слухи о его смерти «явно преувеличены». Юморист сообщил в своём телеграм-канале, что он чувствует себя отлично и уже едет на пятичасовой концерт в подмосковный город Серпухов.

Евгений Петросян едет на концерт в Подмосковье. Фото © Telegram / Петросян Live

«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Сегодня, 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Концерт будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съёмке «Петросян Шоу», — поделился с подписчиками 79-летний артист.

Брухунова вышла на связь после госпитализации Петросяна и попросила оставить её в покое
Брухунова вышла на связь после госпитализации Петросяна и попросила оставить её в покое

Напомним, что 8 марта Евгений Петросян попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. В СМИ появились сообщения, что артиста готовят к экстренной операции. Вскоре на связь вышла супруга юмориста и сообщила, что вся информация о критическом состоянии её мужа преувеличена — он действительно находился в медучреждении, но всё в плановом режиме.

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Telegram / Петросян Live

Ольга Сливченко
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