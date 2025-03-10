«Слухи о моей смерти явно преувеличены»: Петросян после больницы даст 5-часовой концерт

Народный артист РСФСР Евгений Петросян вышел на связь после информации о его госпитализации и сообщил, что слухи о его смерти «явно преувеличены». Юморист сообщил в своём телеграм-канале, что он чувствует себя отлично и уже едет на пятичасовой концерт в подмосковный город Серпухов.