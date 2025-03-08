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Регион
8 марта, 14:28

Жена Петросяна раскрыла подробности госпитализации мужа

Жена Петросяна заявила, что муж находится в больнице, но не в реанимации

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист РСФСР Евгений Петросян попал в больницу, но не в реанимацию. Об этом сообщила супруга юмориста Татьяна Брухунова.

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии — фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни, но к Петросяну это никакого отношения не имеет», — написала она в соцсетях.

По её словам, Петросян действительно находится сейчас в больнице, но он не лежит в реанимации.

Брухунова вышла на связь после госпитализации Петросяна и попросила оставить её в покое
Брухунова вышла на связь после госпитализации Петросяна и попросила оставить её в покое

Напомним, утром 8 марта сообщалось о госпитализации Евгения Петросяна. У народного артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение. СМИ писали, что его готовят к экстренной операции. Однако недавно в соцсетях Петросяна появилось видеопоздравление с 8 Марта. При этом подруга артиста — Ирина Гвоздева — два дня не может дозвониться до него. По её словам, о госпитализации она ничего не знает.

Дарья Нарыкова
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