Жена Петросяна раскрыла подробности госпитализации мужа
Жена Петросяна заявила, что муж находится в больнице, но не в реанимации
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народный артист РСФСР Евгений Петросян попал в больницу, но не в реанимацию. Об этом сообщила супруга юмориста Татьяна Брухунова.
«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии — фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни, но к Петросяну это никакого отношения не имеет», — написала она в соцсетях.
По её словам, Петросян действительно находится сейчас в больнице, но он не лежит в реанимации.
Напомним, утром 8 марта сообщалось о госпитализации Евгения Петросяна. У народного артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение. СМИ писали, что его готовят к экстренной операции. Однако недавно в соцсетях Петросяна появилось видеопоздравление с 8 Марта. При этом подруга артиста — Ирина Гвоздева — два дня не может дозвониться до него. По её словам, о госпитализации она ничего не знает.