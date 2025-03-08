Жена Петросяна раскрыла подробности госпитализации мужа

Народный артист РСФСР Евгений Петросян попал в больницу, но не в реанимацию. Об этом сообщила супруга юмориста Татьяна Брухунова.

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии — фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни, но к Петросяну это никакого отношения не имеет», — написала она в соцсетях.