Состояние тяжёлое: Евгений Петросян попал в реанимацию
«Рен-ТВ»: Евгений Петросян попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением
Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна госпитализировали в московскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Об этом сообщает «Рен-ТВ».
По данным телеканала, сейчас артист находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что известная российская писательница и общественный деятель Алла Гербер попала в больницу. Её экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.
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ТАСС / Сергей Бобылев