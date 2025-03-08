Состояние тяжёлое: Евгений Петросян попал в реанимацию

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна госпитализировали в московскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

По данным телеканала, сейчас артист находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Других подробностей не приводится.