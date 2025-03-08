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8 марта, 09:00
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Состояние тяжёлое: Евгений Петросян попал в реанимацию

«Рен-ТВ»: Евгений Петросян попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна госпитализировали в московскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

По данным телеканала, сейчас артист находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что известная российская писательница и общественный деятель Алла Гербер попала в больницу. Её экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Америкашку Дэни госпитализировали в Москве после падения во дворе
Америкашку Дэни госпитализировали в Москве после падения во дворе
Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Демьянова
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