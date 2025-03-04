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3 марта, 21:39

Писательницу Аллу Гербер экстренно госпитализировали в Москве с аритмией

Алла Гербер. Обложка © duma.gov.ru

Алла Гербер. Обложка © duma.gov.ru

Известная российская писательница и общественный деятель Алла Гербер попала в больницу. Её экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

«Я сейчас в больнице. Да, меня срочно привезли сюда. У меня проблемы с сердцем, аритмия. Очень надеюсь, что скоро всё наладится, и я не задержусь здесь надолго», — поделилась Гербер с ТАСС.

Алла Ефремовна является членом Союза писателей, Союза журналистов и Союза кинематографистов РФ. Она редактировала фильмы «Усатый нянь» и «Офицеры», а также написала книги «Мама и папа», «Инна Чурикова. Судьба и тема» и другие.

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В больнице продолжает оставаться и папа римский Франциск. 3 марта понтифик перенёс сразу два эпизода острой дыхательной недостаточности. Прогноз по его состоянию остаётся сдержанным.

Антон Голыбин
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