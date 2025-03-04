Писательницу Аллу Гербер экстренно госпитализировали в Москве с аритмией

Известная российская писательница и общественный деятель Алла Гербер попала в больницу. Её экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

«Я сейчас в больнице. Да, меня срочно привезли сюда. У меня проблемы с сердцем, аритмия. Очень надеюсь, что скоро всё наладится, и я не задержусь здесь надолго», — поделилась Гербер с ТАСС.

Алла Ефремовна является членом Союза писателей, Союза журналистов и Союза кинематографистов РФ. Она редактировала фильмы «Усатый нянь» и «Офицеры», а также написала книги «Мама и папа», «Инна Чурикова. Судьба и тема» и другие.