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6 февраля, 05:26

Олимпийская чемпионка Мастеркова госпитализирована с опасным недугом

Mash: Легкоатлетка Мастеркова госпитализирована в больницу на фоне опухоли мозга

Легкоатлетка Светлана Мастеркова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Легкоатлетка Светлана Мастеркова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Российская легкоатлетка и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова была госпитализирована в московскую больницу с диагнозом агрессивной злокачественной опухоли мозга.

Летом прошлого года она уже проходила лечение из-за проблем с речью, возникавших при физической нагрузке и стрессе. Как сообщают источники Mash, спустя полтора месяца после обследования ей сделали микрохирургическую операцию по удалению опухоли, после чего последовали курсы химиотерапии.

Однако у Мастерковой возникли серьёзные осложнения со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. На днях ей ввели противоопухолевые препараты, после чего отпустили домой с рекомендацией наблюдаться у онколога. Хотя состояние спортсменки считается удовлетворительным, симптомы болезни сохраняются, и медики запретили ей выполнять тяжёлую работу.

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Летом прошлого год сообщалось о госпитализации спортсменки, ей должны были сделать операцию на голове. Однако хирургическое вмешательство тогда отложили. На МРТ головного мозга с контрастом у Мастерковой нашли небольшой очаг, который пока не требует операции. Ей порекомендовали обратиться к онкологу.

Оксана Попова
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