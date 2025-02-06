Олимпийская чемпионка Мастеркова госпитализирована с опасным недугом

Российская легкоатлетка и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова была госпитализирована в московскую больницу с диагнозом агрессивной злокачественной опухоли мозга.

Летом прошлого года она уже проходила лечение из-за проблем с речью, возникавших при физической нагрузке и стрессе. Как сообщают источники Mash, спустя полтора месяца после обследования ей сделали микрохирургическую операцию по удалению опухоли, после чего последовали курсы химиотерапии.