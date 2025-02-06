Олимпийская чемпионка Мастеркова госпитализирована с опасным недугом
Mash: Легкоатлетка Мастеркова госпитализирована в больницу на фоне опухоли мозга
Легкоатлетка Светлана Мастеркова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Российская легкоатлетка и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова была госпитализирована в московскую больницу с диагнозом агрессивной злокачественной опухоли мозга.
Летом прошлого года она уже проходила лечение из-за проблем с речью, возникавших при физической нагрузке и стрессе. Как сообщают источники Mash, спустя полтора месяца после обследования ей сделали микрохирургическую операцию по удалению опухоли, после чего последовали курсы химиотерапии.
Однако у Мастерковой возникли серьёзные осложнения со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. На днях ей ввели противоопухолевые препараты, после чего отпустили домой с рекомендацией наблюдаться у онколога. Хотя состояние спортсменки считается удовлетворительным, симптомы болезни сохраняются, и медики запретили ей выполнять тяжёлую работу.
Летом прошлого год сообщалось о госпитализации спортсменки, ей должны были сделать операцию на голове. Однако хирургическое вмешательство тогда отложили. На МРТ головного мозга с контрастом у Мастерковой нашли небольшой очаг, который пока не требует операции. Ей порекомендовали обратиться к онкологу.