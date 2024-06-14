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14 июня, 05:39

Мастеркову выписывают из больницы, операция на опухоли в голове пока не потребовалась

Mash: Двукратную олимпийскую чемпионку Мастеркову выписывают из больницы

Светлана Мастеркова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Светлана Мастеркова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Чемпионку мира по лёгкой атлетике и двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову выписывают из больницы. Операция на опухоли, которую обнаружили у прославленной российской спортсменки в голове, пока не потребовалась, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, врачи провели все обследования. На МРТ головного мозга с контрастом у Мастерковой нашли небольшой очаг, который пока не требует оперативного вмешательства. Ей предложили обратиться к онкологу, который составит план лечения.

Светлана Мастеркова — звезда мировой и российской лёгкой атлетики, выдающаяся бегунья на средние дистанции, двукратная олимпийская чемпионка, обладательница золотых медалей чемпионатов мира и Европы. На протяжении 23 лет ей принадлежал мировой рекорд в беге на одну милю.

Ранее сообщалось, что Мастеркову госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из больниц в Москве. Её доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

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Иван Косицын
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