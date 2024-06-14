Мастеркову выписывают из больницы, операция на опухоли в голове пока не потребовалась

Чемпионку мира по лёгкой атлетике и двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову выписывают из больницы. Операция на опухоли, которую обнаружили у прославленной российской спортсменки в голове, пока не потребовалась, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, врачи провели все обследования. На МРТ головного мозга с контрастом у Мастерковой нашли небольшой очаг, который пока не требует оперативного вмешательства. Ей предложили обратиться к онкологу, который составит план лечения.

Светлана Мастеркова — звезда мировой и российской лёгкой атлетики, выдающаяся бегунья на средние дистанции, двукратная олимпийская чемпионка, обладательница золотых медалей чемпионатов мира и Европы. На протяжении 23 лет ей принадлежал мировой рекорд в беге на одну милю.