Телеведущую Опру Уинфри доставили в больницу с желудочным гриппом
Опра Уинфри. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
С подозрением на желудочный грипп госпитализировали американскую телеведущую Опру Уинфри. Об этом сообщила её подруга, телеведущая Гейл Кинг в эфире программы CBS Morning.
"У неё было что-то вроде желудочного гриппа, когда что-то выходило с обоих концов. Я не буду вдаваться в подробности", — сказала Кинг.
Уинфри находится под капельницей, так как её организм сильно обезвожен. Подруга телеведущей выразила надежду, что состояние звезды улучшится. Телеведущие должны были встретиться на шоу Кинг, однако планы сорвались в связи с болезнью.
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