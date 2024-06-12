Телеведущую Опру Уинфри доставили в больницу с желудочным гриппом

С подозрением на желудочный грипп госпитализировали американскую телеведущую Опру Уинфри. Об этом сообщила её подруга, телеведущая Гейл Кинг в эфире программы CBS Morning.

"У неё было что-то вроде желудочного гриппа, когда что-то выходило с обоих концов. Я не буду вдаваться в подробности", — сказала Кинг.

Уинфри находится под капельницей, так как её организм сильно обезвожен. Подруга телеведущей выразила надежду, что состояние звезды улучшится. Телеведущие должны были встретиться на шоу Кинг, однако планы сорвались в связи с болезнью.