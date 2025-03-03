Папа римский перенёс два эпизода острой дыхательной недостаточности за сутки

За минувшие сутки папа римский Франциск перенёс сразу два эпизода острой дыхательной недостаточности. Они были вызваны скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом, сообщили в его канцелярии.

«Во второй половине дня была возобновлена ​​неинвазивная искусственная вентиляция лёгких», — отметили в Ватикане.