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3 марта, 20:06

Папа римский перенёс два эпизода острой дыхательной недостаточности за сутки

За минувшие сутки папа римский Франциск перенёс сразу два эпизода острой дыхательной недостаточности. Они были вызваны скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом, сообщили в его канцелярии.

«Во второй половине дня была возобновлена ​​неинвазивная искусственная вентиляция лёгких», — отметили в Ватикане.

Врачи отмечают, что папа остаётся в сознании, ориентируется в пространстве и реагирует на действия медиков. Прогноз по его состоянию остаётся сдержанным.

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Понтифика госпитализировали 14 февраля для лечения затянувшегося бронхита. Затем его состояние резко ухудшилось. У него диагностировали почечную недостаточность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Антон Голыбин
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