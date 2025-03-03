Папа римский перенёс два эпизода острой дыхательной недостаточности за сутки
За минувшие сутки папа римский Франциск перенёс сразу два эпизода острой дыхательной недостаточности. Они были вызваны скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом, сообщили в его канцелярии.
«Во второй половине дня была возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция лёгких», — отметили в Ватикане.
Врачи отмечают, что папа остаётся в сознании, ориентируется в пространстве и реагирует на действия медиков. Прогноз по его состоянию остаётся сдержанным.
Понтифика госпитализировали 14 февраля для лечения затянувшегося бронхита. Затем его состояние резко ухудшилось. У него диагностировали почечную недостаточность.
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