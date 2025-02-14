Папа римский оказался в больнице
Папу римского Франциска госпитализировали для лечения бронхита
88-летнего папу римского Франциска госпитализировали, чтобы вылечить его от затянувшегося бронхита. Об этом уведомила служба печати Святого престола.
«По окончании аудиенций Папа Франциск госпитализирован для необходимых диагностических исследований и продолжения лечения бронхита в условиях стационара», — сказано в публикации.
Ранее папа римский Франциск обратился к украинской молодёжи. Он призвал юных граждан Незалежной «отвергнуть войну» и открыться для диалога с РФ. Понтифик добавил, что гражданам Украины следует подавить в себе инстинкт «отвечать ударом на удар».
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