Папа римский оказался в больнице

88-летнего папу римского Франциска госпитализировали, чтобы вылечить его от затянувшегося бронхита. Об этом уведомила служба печати Святого престола.

«По окончании аудиенций Папа Франциск госпитализирован для необходимых диагностических исследований и продолжения лечения бронхита в условиях стационара», — сказано в публикации.