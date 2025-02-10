Папа римский удостоил частной аудиенции Никаса Сафронова и принял в дар картину из космоса

Российский художник Никас Сафронов прилетел на аудиенцию к папе римскому Франциску. Там он подарил понтифику картину с Международной космической станции и получил от него благословение на написание личной коллекции произведений для Ватикана. Об этом сообщает Mash.

Никас Сафронов и Папа Римский. Фото © Telegram / Mash

Аудиенция с художником проходила в библиотеке Апостольского дворца. Картина, подаренная Сафроновым, с марта по сентябрь 2022 года бороздила просторы земной орбиты на МКС вместе с космонавтами. Туда её привёз Герой России, космонавт Олег Артемьев. Сафронов также получил от понтифика благословение на создание коллекции картин на Ватикана.

На прибывшем из космоса полотне изображено первое место служения Хорхе Марио Бергольо (такое имя дали родители папе Франциску) в Буэнос-Айресе, откуда родом и сам понтифик. К слову, он родился в семье итальянского эмигранта Марио Хосе Бергольо, который тогда работал на железной дороге. Хорхе был младшим из пяти детей. А ещё у него есть диплом химика-технолога.