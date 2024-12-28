Папа Римский Франциск возвёл в дворянское звание семью из России

Вчера, 27 декабря, дворянский титул получила семья из России. В честь 25-го юбилейного года Папа Римский Франциск возвёл в дворянское звание председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова и его жену, оперную певицу Светлану Касьян. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это наследственное дворянство. То есть мои дети и их дети тоже становятся дворянами», — приводит слова Севастьянова агентство.

Председатель ВСС предоставил дарственную грамоту, в которой указано, что титул был приурочен к Юбилейному году, которым в Римско-католической церкви провозглашён 2025 год. Будущий год станет очередным 27-м юбилейным годом со времени их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году. Он провозглашается каждые 25 лет.