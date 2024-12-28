Папа Римский Франциск возвёл в дворянское звание семью из России
Папа Римский присвоил дворянский титул семье председателя ВСС Севастьянова
Папа Римский Франциск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / giulio napolitano
Вчера, 27 декабря, дворянский титул получила семья из России. В честь 25-го юбилейного года Папа Римский Франциск возвёл в дворянское звание председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова и его жену, оперную певицу Светлану Касьян. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Это наследственное дворянство. То есть мои дети и их дети тоже становятся дворянами», — приводит слова Севастьянова агентство.
Председатель ВСС предоставил дарственную грамоту, в которой указано, что титул был приурочен к Юбилейному году, которым в Римско-католической церкви провозглашён 2025 год. Будущий год станет очередным 27-м юбилейным годом со времени их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году. Он провозглашается каждые 25 лет.
Ранее Life.ru рассказал, что в следующем месяце президент США Джо Байден отправится к Папе Римскому искать «утешения и облегчения». Американский лидер сожалеет о решении не подписывать чеки помощи по борьбе с коронавирусом и о том, что 36 лет числился самым бедным человеком в Конгрессе. До окончания срока президента осталось меньше месяца, поэтому он пребывает в грустном состоянии и настроен на размышления и поиск утешения.