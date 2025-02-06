Папа Римский отметил, что война всегда разрушает, а лекарством против неё является диалог. По его словам, даже если общение невозможно из-за «упрямства некоторых», граждане всё равно должны прилагать усилия. Он также призвал прощать и не забывать, «как нас простили».

Ранее в Румынии намекнули Киеву на смену лидера для переговоров. Депутат Европарламента Диана Шошоакэ сообщила, что нынешние киевские главари не имеют права вести какие-либо переговоры с Россией, так как не представляют интересов народа Украины. Она также добавила, что Киеву придётся признать исторические реалии касательно территорий, которые временно были под их контролем. Речь в данном случае идёт не только о российских землях, но и о территории Румынии.