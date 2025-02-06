«Отвергните войну, прощайте»: Папа Римский обратился к украинской молодёжи
Папа Римский призвал украинцев «отвергнуть войну» и вести диалог с Россией
Папа Римский Франциск призвал украинскую молодёжь «отвергнуть войну» и вести диалог с Россией. По его словам, украинцам необходимо «противостоять инстинкту отвечать на удар другим ударом». Обращение понтифика опубликовали на сайте Vatican News.
«Будьте патриотами, отвергните войну, прощайте», — обратился Франциск к молодёжи Украины.
Папа Римский отметил, что война всегда разрушает, а лекарством против неё является диалог. По его словам, даже если общение невозможно из-за «упрямства некоторых», граждане всё равно должны прилагать усилия. Он также призвал прощать и не забывать, «как нас простили».
Ранее в Румынии намекнули Киеву на смену лидера для переговоров. Депутат Европарламента Диана Шошоакэ сообщила, что нынешние киевские главари не имеют права вести какие-либо переговоры с Россией, так как не представляют интересов народа Украины. Она также добавила, что Киеву придётся признать исторические реалии касательно территорий, которые временно были под их контролем. Речь в данном случае идёт не только о российских землях, но и о территории Румынии.
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