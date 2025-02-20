«Выставят тело в соборе»: Эксперт рассказал, как похоронят Папу Римского в случае кончины

Разработка регламента похорон и правил, связанных со смертью Папы Римского, во многом похожа на алгоритмы, которые применяются в случае гибели монарха. Об этом в беседе с Life.ru рассказал руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Например, когда королева Елизавета II скончалась, сразу был введён определенный регламент. Были расписаны порядок похорон, церемонии, кто будет присутствовать, кто за кем идёт, кто где стоит, что держит во время церемоний, обряда захоронения. Примерно то же самое происходит и с Папами Римскими», — рассказал эксперт.

Есть общий церемониал похорон Папы Римского, но каждый Папа может заранее внести в него изменения, если считает это необходимым. Скорее всего, Папа Франциск тоже внёс какие-то изменения в регламент похорон, поскольку это считается нормальной практикой. Такие изменения обычно вносятся заранее, и мы можем об этом даже не знать Роман Лункин руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН

Он рассказал, что после смерти Папы Римского есть определённый порядок действий. Сначала официальное сообщение о смерти делает с балкона Ватикана папский викарий Рима, председатель епископской конференции Италии, а потом уже новость подхватывают СМИ. Затем начинается подготовка к похоронам. Учёный отметил, что обычно тело Папы выставляется в соборе Святого Петра, а затем его хоронят в крипте под собором.

По словам специалиста, после похорон, собирается конклав, который выбирает нового Папу из числа кардиналов, не достигших предельного возраста для избрания. Он уточнил, что по традиции кардиналов запирают в специальном помещении, где они могут находиться несколько дней. О том, избран ли новый Папа, сообщают по дыму из трубы здания, где проходит конклав. Он отметил, что при выборах Папы Римского один из решающих факторов — это обсуждения, которые ведутся на конклаве. Кардиналы католической церкви достигают определённого консенсуса в ходе дискуссий. Эксперт рассказал, что после кончины Иоанна Павла II было много разных кандидатов, в том числе из Италии и Африки. Однако в итоге был избран кардинал Бергольо из Аргентины, который принял имя Папа Франциск.