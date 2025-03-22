Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 19:40

Лечащий врач папы римского Франциска назвал дату его выписки

Врач Алфьери: Папу римского Франциска выпишут 23 марта, он вернётся в резиденцию

Папа римский Франциск, который всё ещё продолжает восстанавливаться после пневмонии, будет выписан из итальянской клиники «Джемелли» в Риме в воскресенье, 23 марта. Об этом объявил один из лечащих врачей, руководитель хирургического отделения больницы Серджо Алфьери в ходе пресс-конференции.

«Начнём с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра Папа выписывается и вернётся в дом Святой Марфы [свою резиденцию в Ватикане]», — сказал медик.

Папе римскому придётся заново учиться говорить
Папе римскому придётся заново учиться говорить

Напомним, 8 марта стало известно, что состояние понтифика понемногу идёт на лад, а врачи стали давать положительные прогнозы. Папу госпитализировали 14 февраля с бронхитом, но вскоре его состояние ухудшилось — диагноз пополнился почечной недостаточностью и воспалением лёгких. 7 марта Франциск после долгого молчания смог записать аудиообращение для верующих, в котором поблагодарил их за поддержку и молитвы за него.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA / VATICAN MEDIA

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ватикан
  • Папа римский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar