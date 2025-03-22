Лечащий врач папы римского Франциска назвал дату его выписки

Папа римский Франциск, который всё ещё продолжает восстанавливаться после пневмонии, будет выписан из итальянской клиники «Джемелли» в Риме в воскресенье, 23 марта. Об этом объявил один из лечащих врачей, руководитель хирургического отделения больницы Серджо Алфьери в ходе пресс-конференции.