Лечащий врач папы римского Франциска назвал дату его выписки
Врач Алфьери: Папу римского Франциска выпишут 23 марта, он вернётся в резиденцию
Папа римский Франциск, который всё ещё продолжает восстанавливаться после пневмонии, будет выписан из итальянской клиники «Джемелли» в Риме в воскресенье, 23 марта. Об этом объявил один из лечащих врачей, руководитель хирургического отделения больницы Серджо Алфьери в ходе пресс-конференции.
«Начнём с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра Папа выписывается и вернётся в дом Святой Марфы [свою резиденцию в Ватикане]», — сказал медик.
Напомним, 8 марта стало известно, что состояние понтифика понемногу идёт на лад, а врачи стали давать положительные прогнозы. Папу госпитализировали 14 февраля с бронхитом, но вскоре его состояние ухудшилось — диагноз пополнился почечной недостаточностью и воспалением лёгких. 7 марта Франциск после долгого молчания смог записать аудиообращение для верующих, в котором поблагодарил их за поддержку и молитвы за него.
ТАСС / ZUMA / VATICAN MEDIA