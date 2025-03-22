Папе римскому придётся заново учиться говорить

Папе римскому, после продолжительного применения кислородной терапии в больнице, придётся заново учиться говорить, сообщил кардинал Виктор Мануэль Фернандес. Несмотря на это, он прекрасно себя чувствует, сообщает Reuters.

«Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный поток кислорода всё высушивает. Ему нужно заново учиться говорить, но его общее физическое состояние такое же, как и прежде», — сказал Фернандес, исключив возможность отставки папы Франциска.