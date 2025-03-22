Папе римскому придётся заново учиться говорить
Кардинал Фернандес: Папе римскому Франциску нужно заново учиться говорить
Папе римскому, после продолжительного применения кислородной терапии в больнице, придётся заново учиться говорить, сообщил кардинал Виктор Мануэль Фернандес. Несмотря на это, он прекрасно себя чувствует, сообщает Reuters.
«Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный поток кислорода всё высушивает. Ему нужно заново учиться говорить, но его общее физическое состояние такое же, как и прежде», — сказал Фернандес, исключив возможность отставки папы Франциска.
Напомним, что 8 марта появились сообщения о постепенном улучшении состояния Франциска. Врачи отметили положительную реакцию его организма на лечение. Папа был госпитализирован 14 февраля с диагнозом бронхит. Впоследствии его состояние ухудшилось, и у него была диагностирована почечная недостаточность и пневмония. 7 марта он впервые обратился к верующим после госпитализации через аудиообращение, в котором выразил благодарность за поддержку и молитвы.
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