Состояние папы римского остаётся критическим
У папы римского наблюдается начало почечной недостаточности
Состояние Папы римского Франциска остаётся критическим, но он находится в сознании. У переносящего двустороннюю пневмонию 88-летнего понтифика наблюдается начало почечной недостаточности, сообщает Служба печати Святого престола.
«Состояние папы римского остаётся критическим, хотя у него не было повторения респираторного кризиса. Некоторые анализы крови показывают начальную лёгкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем», — говорится в заявлении.
Франциск также смог принять участие в мессе с людьми, которые ухаживает за ним в больнице.
Ранее сообщалось, что папа римский провёл ночь без происшествий после респираторного приступа. Напомним, что понтифика госпитализировали 14 февраля. Личный врач Франциска заявил, что состояние пациента пока нельзя назвать стабильным, но его жизнь вне опасности. Известно, что понтифику также потребовалось переливание крови.
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