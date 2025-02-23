Состояние Папы римского Франциска остаётся критическим, но он находится в сознании. У переносящего двустороннюю пневмонию 88-летнего понтифика наблюдается начало почечной недостаточности, сообщает Служба печати Святого престола.

«Состояние папы римского остаётся критическим, хотя у него не было повторения респираторного кризиса. Некоторые анализы крови показывают начальную лёгкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем», — говорится в заявлении.