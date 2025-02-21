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21 февраля, 20:55

Папа римский Франциск продолжает лечение, но угрозы его жизни больше нет

Состояние Папы Римского Франциска, проходящего лечение от двусторонней пневмонии, ещё не стабилизировалось, но его жизни ничто не угрожает. С таким заявлением выступил личный врач понтифика Серджо Альфьери на пресс-конференции.

«Папа по-прежнему нуждается в лечении, но непосредственной угрозы для его жизни сейчас нет. Сегодня он посетил больничную часовню для молитвы»,цитирует врача AP.

Альфьери также добавил, что после купирования воспаления лёгких у понтифика останется хронический бронхит.

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88-летний глава католической церкви находится в медицинском учреждении с 14 февраля. Ему рекомендован строгий постельный режим, все запланированные мероприятия с его участием отменены. Госпитализация была необходима для обеспечения всестороннего лечения, которое невозможно организовать дома.

Ранее кардинал Джанфранко Равази заявил о готовности Франциска отречься от престола в связи с серьёзным ухудшением здоровья. Тем не менее он подчеркнул, что никто не будет оказывать давление на папу в принятии этого решения, и он сделает этот выбор самостоятельно.

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Shutterstock / FOTODOM / muratart

Лия Мурадьян
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