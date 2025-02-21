Папа римский Франциск продолжает лечение, но угрозы его жизни больше нет

Состояние Папы Римского Франциска, проходящего лечение от двусторонней пневмонии, ещё не стабилизировалось, но его жизни ничто не угрожает. С таким заявлением выступил личный врач понтифика Серджо Альфьери на пресс-конференции.

«Папа по-прежнему нуждается в лечении, но непосредственной угрозы для его жизни сейчас нет. Сегодня он посетил больничную часовню для молитвы», — цитирует врача AP.

Альфьери также добавил, что после купирования воспаления лёгких у понтифика останется хронический бронхит.

88-летний глава католической церкви находится в медицинском учреждении с 14 февраля. Ему рекомендован строгий постельный режим, все запланированные мероприятия с его участием отменены. Госпитализация была необходима для обеспечения всестороннего лечения, которое невозможно организовать дома.