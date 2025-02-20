Швейцарская гвардия опровергла слухи о подготовке к похоронам папы римского
Представитель Швейцарской гвардии заявил, что слухи о подготовке к похоронам папы римского Франциска не соответствуют действительности. Об этом пишет газета Blick.
«Мы продолжаем работать в обычном режиме», — отреагировали в Ватикане.
Ранее то же самое издание сообщило, якобы гвардия Ватикана репетирует похороны понтифика. Напомним, что 14 февраля его госпитализировали в больницу Gemelli на фоне затянувшегося бронхита. Позже у Франциска выявили ещё и двустороннюю пневмонию.
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