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19 февраля, 22:12

В Ватикане начали репетировать похороны папы римского на фоне болезни понтифика

Blick: Гвардия репетирует похороны папы римского на случай смерти понтифика

Охраняющая папу римского Франциска Швейцарская гвардия Ватикана начала репетировать церемонию похорон понтифика на фоне его болезни. Об этом сообщило издание Blick.

«Гвардия готовится к любым неожиданностям, вплоть до смерти понтифика. По нашим данным, для стражей введён комендантский час. Также репетируются похороны», — пишут авторы.

Госпитализированному папе римскому Франциску врачи предписали полный покой
Госпитализированному папе римскому Франциску врачи предписали полный покой

Напомним, что 14 февраля стало известно о госпитализации папы римского Франциска для лечения бронхита в условиях стационара. А уже 19 февраля пресс-служба Святого Престола сообщила о развитии у понтифика двусторонней пневмонии.

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Shutterstock / FOTODOM / Lucky Team Studio

Антон Голыбин
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