У папы римского Франциска развивается двусторонняя пневмония
Пресс-служба Святого Престола сообщила, что у папы римского Франциска развивается двусторонняя пневмония. Заболевание удалось выявить 18 февраля, когда понтифик сделал компьютерную томографию грудной клетки.
«Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение», — гласит публикация.
Впрочем, отмечает пресс-служба, папа римский продолжает оставаться в хорошем настроении. Утром понтифик причастился, а день посвятил отдыху с перерывами на молитвы.
Напомним, что папу римского Франциска госпитализировали в больницу Gemelli 14 февраля на фоне затянувшегося бронхита. Ему назначен полный отдых.
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