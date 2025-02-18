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18 февраля, 19:39

У папы римского Франциска развивается двусторонняя пневмония

Пресс-служба Святого Престола сообщила, что у папы римского Франциска развивается двусторонняя пневмония. Заболевание удалось выявить 18 февраля, когда понтифик сделал компьютерную томографию грудной клетки.

«Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение», — гласит публикация.

Впрочем, отмечает пресс-служба, папа римский продолжает оставаться в хорошем настроении. Утром понтифик причастился, а день посвятил отдыху с перерывами на молитвы.

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Напомним, что папу римского Франциска госпитализировали в больницу Gemelli 14 февраля на фоне затянувшегося бронхита. Ему назначен полный отдых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GYG Studio

Илья Пушкарев
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