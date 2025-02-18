Пресс-служба Святого Престола сообщила, что у папы римского Франциска развивается двусторонняя пневмония. Заболевание удалось выявить 18 февраля, когда понтифик сделал компьютерную томографию грудной клетки.

«Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение», — гласит публикация.