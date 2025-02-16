Госпитализированному папе римскому Франциску врачи предписали полный покой

Папе Римскому Франциску в больнице назначен полный отдых, сообщили в пресс-службе Святого Престола. Лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей состояния его здоровья.

После аудиенций в пятницу 88-летний папа отправился в римскую больницу Gemelli для обследования и продолжения лечения бронхита. В связи с этим мероприятия с его участием были отменены на три дня.

Согласно сообщению, для ускорения выздоровления медицинский персонал предписал папе полный покой. Из-за этого в воскресенье, 16 февраля, он не будет проводить традиционную молитву «Ангел Господень» на площади Святого Петра, но направит её текст для публикации.