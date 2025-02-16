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16 февраля, 04:43

Госпитализированному папе римскому Франциску врачи предписали полный покой

Папа Римский Франциск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GYG Studio

Папа Римский Франциск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GYG Studio

Папе Римскому Франциску в больнице назначен полный отдых, сообщили в пресс-службе Святого Престола. Лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей состояния его здоровья.

После аудиенций в пятницу 88-летний папа отправился в римскую больницу Gemelli для обследования и продолжения лечения бронхита. В связи с этим мероприятия с его участием были отменены на три дня.

Согласно сообщению, для ускорения выздоровления медицинский персонал предписал папе полный покой. Из-за этого в воскресенье, 16 февраля, он не будет проводить традиционную молитву «Ангел Господень» на площади Святого Петра, но направит её текст для публикации.

Ватикан уточнил, что Папа хорошо отдохнул ночью и у него не было повышенной температуры. Обследования подтвердили наличие инфекции дыхательных путей, и терапия была скорректирована на основании микробиологических исследований. Также в пресс-службе добавили, что понтифик помимо отдыха занимался молитвой и чтением.

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Напомним, папу римского Франциска госпитализировали 14 февраля. Причиной стал затянувшийся бронхит. 17 декабря прошлого года ему исполнилось 88 лет.

Артём Гапоненко
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