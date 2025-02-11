«Трогательная история»: Захарова назвала символичной встречу папы римского с Сафроновым

Официальный представитель иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала встречу художника Никаса Сафронова с папой римским Франциском в Ватикане как символичную. Дипломат считает, что сама судьба свела этих двух людей.

Захарова поделилась подробностями встречи, отметив, что ей предшествовала «довольно трогательная история». Два года назад из космоса на Землю вернулась картина Сафронова, которую на Международной космической станции доставил Герой России Олег Артемьев. На картине изображён храм Сан-Хосе-де-Флорес в Буэнос-Айресе, где начинал своё служение папа Франциск. Узнав об этом факте, глава католической церкви проявил желание встретиться с автором картины.

«В этой истории символично всё – и то, что Никас вдохновился именно этим храмом, и то, что Олег Артемьев решил взять с собой в космос именно эту картину, и то, что Папа получил в подарок от русского художника холст с изображением родного для понтифика Дома Божьего», — написала Захарова в телеграм-канале.