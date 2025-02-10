«Я невероятно счастлив»: Никас Сафронов поделился эмоциями от встречи с папой римским
Художник Никас Сафронов поблагодарил папу римского за аудиенцию в Ватикане
Никас Сафронов и папа римский. Обложка © Telegram / МИД России
Народный художник России Никас Сафронов поблагодарил папу римского Франциска за оказанное доверие и тёплую встречу. По его словам, искусство призвано объединять страны, а значит сделан шаг на возможное потепление отношений с Западом. Слова Сафронова приводит МИД России.
«Я благодарен Папе за эту встречу. Мы много говорили о культуре и о том, как важно помнить всё духовное, созданное человечеством <...> Я невероятно счастлив, что мне было оказано высокое внимание... Искусство призвано объединять умы и сердца, страны и державы», — отметил художник.
Ранее сообщалось, что российский художник Никас Сафронов прилетел на аудиенцию к папе римскому Франциску. Там он подарил понтифику картину с Международной космической станции и получил от него благословение на написание личной коллекции произведений для Ватикана.