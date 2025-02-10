«Я невероятно счастлив»: Никас Сафронов поделился эмоциями от встречи с папой римским

Народный художник России Никас Сафронов поблагодарил папу римского Франциска за оказанное доверие и тёплую встречу. По его словам, искусство призвано объединять страны, а значит сделан шаг на возможное потепление отношений с Западом. Слова Сафронова приводит МИД России.

«Я благодарен Папе за эту встречу. Мы много говорили о культуре и о том, как важно помнить всё духовное, созданное человечеством <...> Я невероятно счастлив, что мне было оказано высокое внимание... Искусство призвано объединять умы и сердца, страны и державы», — отметил художник.